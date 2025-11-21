Politika

"PO SVAKU CENU HOĆE DA ME SRUŠE" Vučić: Postoji dotkrina Hrvatske za urušavanje srpske države

V.N.

21. 11. 2025. u 16:23

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostujući na TV Informer prokomentarisao je neuspele pokušaje urušavanja srpske države.

Foto: Instagram / Poli Apoloni

Postoji dotkrina Hrvatske za urušavanje srpske države, navodi Vučić.

- Rušenje Aleksandra Vučića im je primarni cilj. Po svaku cenu hoće da me sruše. Više od 25.000 tekstova su objavili protiv mene, a svega oko 50 je neutralno. Pozitivnih nema - kaže on.

Smatra da je potrebno da Srbija i Hrvatska imaju dobre odnose.

