"PO SVAKU CENU HOĆE DA ME SRUŠE" Vučić: Postoji dotkrina Hrvatske za urušavanje srpske države
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostujući na TV Informer prokomentarisao je neuspele pokušaje urušavanja srpske države.
Postoji dotkrina Hrvatske za urušavanje srpske države, navodi Vučić.
- Rušenje Aleksandra Vučića im je primarni cilj. Po svaku cenu hoće da me sruše. Više od 25.000 tekstova su objavili protiv mene, a svega oko 50 je neutralno. Pozitivnih nema - kaže on.
Smatra da je potrebno da Srbija i Hrvatska imaju dobre odnose.
