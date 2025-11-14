Politika

MI GENERALŠTAB NE PRODAJEMO, ONI SU PRODALI MARŠALAT Vučić o izjavi Jovanovića: Tako vam to rade te lažne patriote

14. 11. 2025. u 00:25

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić kada su u pitanju kritike predsednika NDSS Miloša Jovanovića u pogledu "prodaje" Generalštaba, podseća da su oni Maršalat prodali, a Generalštab se daje u dugoročni zakup.

- Mi Generalštab ne prodajemo već dajemo u dugoročni zakup. Tako vam to rade te lažne patriote, uvek prodaju sve, pa koriste i izraze o prodaji, iako mi ništa ne prodajemo - rekao je Vučić.

Kaže da će mnogo vremena proći dok ne krenu radovi na Generalštabu.

- Tako je bilo i sa Beogradom na vodi, pa su nam izbacivali žute patke, sprečavali, pravili demonstracije svakog dana, pa eto ih tamo svakog dana - izjavio je Vučić.

