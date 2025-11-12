VUČIĆ: Od presudnog značaja što je Dijana Hrka primila i prihvatila terapiju

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je za TV Informer. nakon što je objavljeno da se Dijana Hrka oporavlja u privatnoj bolnici (na istom mestu gde se oporavljao i Tomislav Nikolić) od štrajka glađu.

Foto: Printskrin TV Informer

- Mislim da je važno to i da je to od izuzetnog značaja za njeno zdravlje. Ona u ovom trenutku ponovo napušta bolnicu i vraća se na isto mesto, ali od presudnog značaja je što je primila i prihvatila terapiju i svi koji smo zabrinuti za njeno zdravlje možemo da budemo mnogo mirniji - kazao je on.

Ističe da je to za svakog u Srbiji ko je normalan i brine za druge ljude najvažnije.

- Dobro je da su uslišili njen zahtev. Moja molba će ići svakog dana da prestane sa daljim ugrožavanjem njenog zdravlja. Njeno telo je dobilo priliku za oporavak i za nastavak života - kaže on.

Kad je u pitanju to što RTS nije na vreme pustila vest da je Dijana Hrka primljena u bolnicu, kaže da NovaS i N1 imaju agendu pritiska, napada na državu, agenda rušenja naše zemlje.

- Nemam nikakvu dilemu kada to govorim - ističe on.

Kaže da je ovo velika stvar i sam se oseća bolje što je Dijana Hrka primila terapiju.

- Znam da je bila u dobrim rukama, znam da je dobila savršenu terapiju i to je ono što je za mene bilo najznačajnije. N1 i NovaS će svoj prljavi posao da nastavi i tu nema promena. Što se RTS tiče, podsetiću vas da sam pre dve i po godine govorio kako posle Ribnikara na svaki način prave malo ozbiljnije, ali još opasnije vesti nego NovaS i N1, a matrica je ista i nema razlike. Uvek sam budan u 5 ujutru i pogledam vesti RTS i stvarno sam video da su gore na N1. Nisam ni znao da ih uređuje čovek koji hoće da svi pomremo, da svi dobijemo rak i da nam sva deca poumiru. Takvi ljudi još rade na RTS - rekao je Vučić.

Kaže da je Dijana Hrka pokazala odgovorno ponašanje.

- Pola sveta se bukvalno priprema za vojni sukob, moramo da rešavamo pitanja gasa, NIS, a mi se još bavimo time što neko iznutra, uz pomoć stranog faktora, urušava zemlju - kaže on.

Isitče da je problem i što Dijana Hrka spava na hladnoći, te da se šatori ne mogu lako zagrejati.

- Znate li koliko sam brinuo za one studente koji žele da uče koji su stalno noćili po snegu i kiši u Pionirskom parku - rekao je on.

Kaže da jedne noći nije mogao da izdrži i tri puta je išao da vidi da li su pokriveni, da li im propuštaju šatorska krila.

- Tamo gde politiku vode društvene mreže, manje-više anonimni ljudi, te zemlje moraju da propadnu. Kada se dodvoravate javnom mnjenju nemate nikakve šanse za uspeh. Mene zanima da ljudi imaju mir i stabilnost - rekao je on.

Kad je u pitanju činjenica da su Dijanu Hrku podržavali neki koji jako dobro žive i to od države, navodi da ne misli da je to idealna tema.

- Ti ljudi to rade i bez gospođe Hrke. Imali ste i u Brozove vreme lažne disidente koji su živeli u Dedinjskim vilama i one stvarne koji su stradali na Golom otoku. Danas imate urbani, fensi pokret kojima država nije važna i oni su pametniji od svih jer su drugi za njih imbecili. Oni znaju da je Generalštab loš projekat iako ništa o tom projektu ne znaju, kao što im je loš bio i onaj most. Važno im je samo da imaju temu da ruše zemlju, da imaju municije i hranu da svima objasne kako su oni u pravu. Oni će uvek da govore isto. Oni imaju još jedan problem i ja sam im problem što to znam, dugo sam u politici i znam da ne mogu značajno da doprinesu razvoju Srbije, a ne mogu da se foliram da to ne znam i da ih tetošim i mazim po glavi - izjavio je Vučić.

Kaže da je neverovatno koliko država izdvaja za Crvenu Zvezdu i Partizan, da ne bi postojali bez države, a neće da kažu to.

- Tako je i to. Oni moraju da budu u pravu, "vezivaće se za Savski most", a niko se nije vezao. Tamo ste imali straže, svi ti ljudi su imali dnevnice. Neko je sve vreme plaćao zaustavljanje razvoja Beograda i uvek u kešu, preko 19 računa dok se ne završi u kešu na nacističkom mostu - kaže on.

Kad je u pitanju to što je britanski Gardijan objavio mapu bez Vojvodine i Kosova i Metohije, kaže da to nije video još.

- Znaju ljudi ko su ovde koji pokušavaju da ubiju Dijanu Hrku. Znaju oni da to nisam ja, da to neki drugi priželjkuju i hoće. Kako smo dozvolili da godinu dana nemamo normalan život? Danas su u "Danasu" rekli da bi blokada fakulteta bila katastrofa. Što nam to niste rekli pre godinu dana? Kada smo rekli da je to katastrofa, vi ste rekli da smo zlikovci - kaže on.

Pozvao je ljude da se opuste jer slede praznici.

Kad su u pitanju promene u policiji, kaže da su na funkciji sada dokazani rodoljubi, odgovorni ljudi i veruje da će na veoma dobar način ispunjavati zadatke u budućnosti.

Kaže da se nada da će biti rešenja za NIS i da ćemo uspostaviti punu stabilnost u zemlji i sigurnost u energetskom snabdevanju.

- Bitno je da čuvamo mir u Srbiji i za Srbiju - rekao je on.

Kaže da je njegova izjava juče o tome da se Evropa sprema za rat sa Rusijom čula od Avganistana do Britanije.

- Ni danas nisam manje ubeđen u svoje reči. Nadam se da će Amerikanci uspostaviti neko primirje između Rusa i Ukrajinaca, ali ne verujem da je kraj pretnji da će doći do sukoba Evrope i Rusije - naveo je on.

Poželeo je sreću fudbalskoj reprezentaciji Srbije, a najavio je i da će saopštiti neke lepe vesti u petak.

Uskoro opširnije