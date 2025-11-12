Politika

BLOKADERI NISU USPELI DA JE NAGOVORE DA SE UBIJE: Dijana Hrka u bolnici gde se i Toma Nikolić oporavljao od štrajka glađu

В. Н.

12. 11. 2025. u 20:16

KAKO Novosti saznaju, Dijana Hrka se oporavlja od štrajka glađu u Medigrupi - na istom mestu gde se oporavljao i Tomislav Nikolić od štrajka glađu.

Foto: Printskrin

Lepa vest stigla je posle nekoliko dana iščekivanja javnosti kakvo je stanje Hrke koja se odlučila na štrajk glađu.

Prema saznanjim "Novosti" ona se oporavlja. Blokaderi nisu uspeli da je nagovore da se ubije.

Sada je na sigurnom. Lekari će nadalje brinuti o njenom zdravlju.

