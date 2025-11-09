SRPSKA LISTA POBEDILA U OPŠTINI KLOKOT: Trijumf sloge
KANDIDAT Srpske liste za predsednika opštine Klokot Božidar Dejanović proglasio je večeras pobedu ove političke partije u drugom krugu lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji.
On je izjavio da je Klokot deseta opština koja je dobila gradonačelnika iz redova Srpske liste.
- Želim da proglasim pobedu Srpske liste, ovo je pobeda srpskog jedinstva, srpskog naroda. Opština Klokot je deseta opština koja je dobila gradonačelnika iz Srpske liste - rekao je on.
Dejanović je istakao da će kao predsednik opštine raditi da na tome da život svim građanima ove lokalne samouprave učini boljim.
- Želim da obavestim građane da ćemo raditi na boljitku za sav narod, našu opštinu i naše građane. Ovo je pobeda srpske sloge. Živela Srpska lista - rekao je Dejanović.
(Tanjug)
