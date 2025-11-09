LAŽOMER: OD NASLOVNICE DO NIŠANA

PRE nekoliko godina na naslovnici opozicionog nedeljnika NIN osvanuo je poziv na ubistvo Aleksandra Vučića, ilustrovan kroz snajpersku pušku uperenu u tadašnjeg premijera, danas predsednika Srbije. Ispostavilo se, za njih “legitimnu” metu.

Foto: Printskrin

Tu meti nastavili su da crtaju i nakon sporne naslovnice iz 2019. godine, šireći najogavnije laži, izmišljajući afere i organizujući krvave revolucije. Meta koju su na čelo stavili predsedniku Vučiću, preslikala se i na članove njegove porodice, koja se kontinuirano našla na udaru tajkunske medijske hobotnice.

Ono što je nekada bila medijska meta, danas je postala stvarna. Simbolika sa naslovnice NIN-a pretvorila se u stvarnu pretnju, kada je policija uhapsila grupu snajperista koji su, prema saznanjim…