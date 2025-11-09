LAŽOMER: OD NASLOVNICE DO NIŠANA
PRE nekoliko godina na naslovnici opozicionog nedeljnika NIN osvanuo je poziv na ubistvo Aleksandra Vučića, ilustrovan kroz snajpersku pušku uperenu u tadašnjeg premijera, danas predsednika Srbije. Ispostavilo se, za njih “legitimnu” metu.
Tu meti nastavili su da crtaju i nakon sporne naslovnice iz 2019. godine, šireći najogavnije laži, izmišljajući afere i organizujući krvave revolucije. Meta koju su na čelo stavili predsedniku Vučiću, preslikala se i na članove njegove porodice, koja se kontinuirano našla na udaru tajkunske medijske hobotnice.
Ono što je nekada bila medijska meta, danas je postala stvarna. Simbolika sa naslovnice NIN-a pretvorila se u stvarnu pretnju, kada je policija uhapsila grupu snajperista koji su, prema saznanjim…
MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA: Iznenađeni smo komentarima Zaharove na račun Srbije i predsednika Vučića
DRŽAVNA sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) Republike Srbije Nevena Jovanović oglasila se na društvenoj mreži "X" povodom komentara portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove na račun Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, istakavši da oni kao MSP izražavaju iznenađenje povodom istih.
07. 11. 2025. u 14:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
