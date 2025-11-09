MRDIĆ I DALJE U ŠATORU ISPRED SKUPŠTINE Hitna ga pregledala: "Ne prestajem štrajk glađu, tu sam dok mi se zahtevi ne ispune"
POSLANIK Srpske napredne stranke Uglješa Mrdića, nastavlja je štrajk glađu u šatoru ispred Skupštine, do ispunjenja zahteva, nakon što mu je ukazana hitna medicinska pomoć.
- Ne osećam se dobro. Štrajkujem glađu do ispunjenja zahteva. Hitna pomoć je došla da mi proveri zdravstveno stanje. Rekli su da treba infuzija i da me vode, ali ja sam odbio da me vode i vratio se u šator. Nisam prihvatio infuziju - rekao nam je Mrdić i dodao:
- Ostajem do ispunjenja zahteva. Sve za Srbiju! Srbija je Svetinja - poručio je on.
