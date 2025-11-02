VUČIĆ ZA NIŠ TV: Er Srbija više nije gubitaš kao JAT, pokušaćemo da povećamo broj "lou kost" letova

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić dao je telefonski intervju za Niš TV. U njemu je govorio o Nacionalnom stadionu, ali i o pitanjima koja se tiču samog Niša.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Da li će Nacionalni stadion biti urađen na vreme?

- Biće na vreme urađeno. Mi, hvala bogu, imamo dobre partnere iz NR Kine koji rade vredno. Istovremeno naši ljudi i naše kompanije rade na vreme. Stambeni objekti, paviljoni... To je zaista najveće gradilište u jugoistočnoj Evropi. Zamolio bih gradonačelnika Pavlovića da razmišlja o velikim stvarima, da dodatno napravimo Niš centrom juga Srbije i kako da privučemo veći broj ljudi u Niš.

Prošlog meseca je na aerodromu oboren rekord u kargo saobraćaju na mesečnom nivou i jasno je da će biti oboreni svi rekordi.

- Svaki grad i svako mesto želi da ima neku vrstu svoje autonomije, ali nemojte da odbijate kada vam neko nudi nešto više novca. Da, mi smo sad obnavljali aerodrom, ali ne samo prostorije. Kargo, železnički i avio saobraćaj su za nas od ključnog značaja. To najviše podiže ekonomiju. Naravno i putnički saobraćaj. Uvek smo brinuli o Er Srbiji.

Sada, kada ona dobro stoji i nismo više gubitaši kao u doba JAT-a, pokušaćemo da imamo nešto veći broj "lou kost" letova. Kargo saobraćaj je bio potcenjen u našoj zemlji, ali verujem da je to nešto što treba da gradimo u budućnosti. Tek za negde 3-4 godine ćemo imati određene proizvode koje ćemo moći da izvozimo u Kinu bez nekih dažbina. Imaćemo izvoz našeg vina, rakija... Za to će biti potrebni veliki habovi i velika logistika. Zato nam je Niš, između ostalog, važan. On ima najmanji problem sa podzemnim vodama. Niš je idealno mesto za avio-kargo hab.

Fakultet srpskih studija u Nišu... Mi ovde imamo mali rat sa raznoraznim ljudima koji se ne slažu. Naš stav je da je on branik srpstva. Na Filozofskom fakultetu pomenete srpstvo, oni padnu u trans.

- Ista reakcija će biti i od gospodina Sinanija koji je dekan Filozofskog u Beogradu. Postalo je moderno da budete protiv Srbije. Valjda ste tad "urbani" i pripadate "eliti". Nešto slično srpskim studijama imate i u Zagrebu, tamo nikome nije smetalo i niko se nije bunio. Neki se bune u Nišu jer su mislili da fakulteti treba da budu njihova prćija. Godinu dana smo trpeli teror. Ljudi se polako oslobađaju u poslednjih šest meseci.

Na kraju krajeva, ljudi umeju da cene trud. Mnogo toga su shvatili i razumeli. Molim gradonačelnika i sve ljude u Nišu da sednu i razgovaraju o velikim projektima. Neće ovi na Medijani ništa da urade. Za šta dobiju pare, dobiju od nas. Imajte velike snove i dođite da razgovaramo o velikim stvarima koje menjaju jug i istok.

Vučić je ranije danas obilazio gradilište Nacionalnog stadiona u Surčinu.

