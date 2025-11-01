GOTOVO 1.000 LJUDI DOČEKALO SRBE SA KIM KOJI SU UZ PREDSEDNIKA: Emotivne scene iz Gornjeg Milanovca (FOTO)

SRBE sa Kosova i Metohije koji pešače do Novog Sada i podržavaju Srbiju i svog predsednika Aleksandra Vučića, dočekalo je više od 1.000 ljudi u Gornjem Milanovcu.

Foto: Novosti

Gotovo 1.000 meštana Gornjeg Milanovca dočekalo je danas oko 14 sati grupu Srba sa Kosova i Metohije na njihovom putu ka Novom Sadu. U koloni su i Srbi iz Kraljeva, Raške, Čačka, Lučana, ali i Gornjeg Milanovca, a među njima je i jedna pripadnica lepšeg pola.



Novosti

Žarko Milovanović iz Kosovske Mitrovice uputio je izraze najdubljeg saučešća porodicama koje su izgubile svoje najmilije u padu nadstrešnice.

Foto: Novosti

- Na prvom mestu želim da u ime naše grupe izrazim duboko saučešće porodicam tragično stradalih u padu nadstrešnice u Novom Sadu. Mi smo danas u Preljini zapalili sveće i odali poštu za 16 tragično stradalih ljudi. Pokoj im duše i carstvo nebesko. Danas smo stigli ovde i u Gornjem Milanovcu završavamo našu rutu danas. Hvala na toplom i domaćinskom dočeku meštanima Gornjeg Milanovca. Daju nam vetar u leđa. Sutra nas čeka jedna duža deonica i potrudićemo se da to odradimo kako treba. Želimo da uz Božju pomoć dođemo do cilja, a cilj je da stignemo do Novog Sada na veliki narodni skup protiv blokada i podržimo našeg predsednika Aleksandra Vučića - istakao je Žarko.

Heroje iz naše južne pokrajine pozdravio je s meštanima i predsednik opštine Gornji Milanovac Dejan Kovačević. Novosti

- Naš narod sa KiM uvek je bio na visini zadatka kad god je to trebalo za Srbiju. Krenuli su peške do Novog Sada da pokažu jedinstvo, da pokažu slogu, da pokažu da srpski narod samo zajedno može da dođe do svog cilja, a to je jaka i uspešna Srbija. Pošli da podrže našeg predsednika Aleksandra Vučića u borbi za jaku, snažnu Srbiju, za Srbiju koja je samostalna i koja samostalno donosi svoje odluke.

Foto: Novosti

Milanovčani u velikom broju su se danas okupili da ih dočekaju ovde srdačno i da na današnji dan pošaljemo jaku poruku, a to je poruka sloge, poruka mira, stabilnosti i da pozovemo sve Srbe, sve stanovnike Srbije, sa jednom porukom, a to je da samo zajedništvom i samo zajedno možemo napraviti svetlu budućnost - poručio je Kovačević.

Foto: Novosti

Pešaci sa KiM koji svakim danom napreduju na Novom Sadu na veliki narodni skup protiv blokada, kako bi podržali državu Srbiju i predsednika Aleksandra Vučića, ovim su za danas završili svoju planiranu rutu, a sutra će nakon odmora nastaviti svoj podvig.

Foto: Novosti