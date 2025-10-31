SNIMCI KAO DOKAZ: Monstruozan plan Bačulova - lažirati trovanje i optužiti Vučića! Ovako je planirao da ruši državu (VIDEO)

NA Informer televiziji emitovana je specijalna emisija o zlu koje blokaderi za naredne dane spremaju u Srbiji.

Treći snimak o ricinu

Na trećem snimku lekar kaže Bačulovu da su mu na toksikologiji predložili ricin, koji ubija, ali u manjim količina proizvodi ono što Bačulov hoće tri dana prouzrokuje da ne zna gde je...

Lekar kaže da mu ne savetuje da uradi šta hoće.

- Molim te, ako kažeš moje ime... Meni paranoja.... Opasno... Zaboravi da postojim, mada, verovatno sve znaju - kazao je lekar.

Bačulov pita koji je protivotrov je to, a lekar odgovara da ga nema.

- Agonija. Možeš da rokneš - kazao mu je lekar.

Lekar mu je savetovao da popriča i sa Kaćom, a Bačulov kaže da je ona protiv plana.

Šešelj, analizirajući snimak, kaže da je ricin težak bojni otrov primenjivan u Prvom svetetskom ratu.

- On izaziva blokadu proizvodnju proteina u organizmu - kazao je Šešelj.

Drugi snimak Bačulova: Lekar upozorio Bačulova da bude svestan rizika

Na drugom snimku lekar kaže da blokader Bačulov mora da bude svestan rizika.

- Kupuj vreme, razmišljaj - upozorava ga lekar.

Kaže da mu "dva miligrama treba da rokne". Bačulov je pitao i da li ima nešto što može da se popije da upadne u veštačku komu. Za plan je znala i žena Miše Bačulova, otkriveno je na snimku.

Objavljen je video-snimak kao dokaz da je blokader Miša Bačulov hteo da lažira trovanje.

- Ako te sj*be, šta smo uradili - upozorava ga lekar i kaže da postoji opasnost da bude na respiratoru.

Šešelj, analizirajući snimak, kaže da bi gazdama Miše Bačulova bilo bolje, kad bi se lažiralo trovanje, da Bačulov ne preživi.

- Lekar ga je upozoravao i govorio mu neprekidno da "može da rikne" - kazao je Šešelj.

Ističe i da se kod Bačulova primetio strah.

- Ako odrede dozu, jedno je doza, a drugo je šta može da mu se ubrizga kada dođe na lečenje. Postoje otrovi koji se mogu ubrizgati, a brzo nestanu iz krvi. Vidite, ovo je snimano sa određene udaljenosti. Oni su budale i misle da, ako odu iz kuće, da ih niko ne može snimiti, a sasvim je normalno da je Bačulov na merama od one g*vnare - izjavio je predsednik SRS.

Podseća da je UDBA, još za vreme dok je on bio antikoministički disident, nabavila instrument nalik na pušku koji može da snimi razgovor sa udaljenosti od dva kilometra.

- Bačulov je spreman malo da rizikuje da bi bio u centru pažnje, ali ne mnogo - rekao je Šešelj.

Šešelj kaže da lekar nije glup i posebno upozorava Bačulova na to šta bi mu dodali kada on ne bude kraj njega.

- Bačulov je nađen kao sredstvo i eventualna žrtva. Uvek se takve budale nađu kao žrtveni jarci - kazao je predsednik SRS.

Ovo je pokušaj političkog atentata na predsednika Srbije, rekao je dr Šešelj.

- Nije to prvi put da njemu podmeću, setite se ubistva Olivera Ivanovića. Pa slučaja Cvijana. Ovoga puta to je temeljitije pripremano. Podsetiću vas da sam govorio da očekujem pre 1. novembra ili da ubiju nekog istaknutog čelnika režima, ili nekog od zvaničnika opozicije. U ovom slučaju su izabrali nešto treće, a Bačulov se unapred obezbedio da to bude tolika doza otrova da preživi, ali da naprave što veći haos. To jeste krivično delo, to je ugrožavanje ustavnog poretka - kaže Šešelj.

Transkript razgovora lekara i Bačulova

- Znači Mišo je l' me slušaš?

- Slušam te j...e.

- Možeš da rokneš. Da li je to ideja? Zato što ja danas treba da zovem dva toksikologa da nam nabave neke stvarčice. Ti si rekao da hoćeš da popiješ to.

- Ja hoću...

- Ako daš u venu to se vidi.

- Ne, u venu ne smem, mora biti lako. Znači mora biti negde blizu bolnice je l' tako?

- Da, ali...

- Kolko vremena?

- Ne znam, to niko ne zna. Kako mogu da ti kažem, ko može da ti da.. ovaj. Ne znam da ti dam odgovore na ta pitanja. Ne znam vreme razgradnje lekova, bilo šta, to nisu lekovi.

- Da, koja je reakcija?

- Uuu, katastrofa. Grčevi, abdominalni, trovanje, klasično trovanje. Ja samo to mogu da ti dam. Nemaš penu, nemaš te zajebancije, ali izgleda kao epi napad.

