Politika

"NIT SAM FASCINIRAN NITI ME ZANIMA NIKO OD NJIH" Vučić o blokaderima: Neka kažu šta hoće...

В.Н.

30. 10. 2025. u 13:35

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je i o raskolu blokadera.

НИТ САМ ФАСЦИНИРАН НИТИ МЕ ЗАНИМА НИКО ОД ЊИХ Вучић о блокадерима: Нека кажу шта хоће...

Foto: Printscreen

- Baš me briga neka kažu šta hoće. Nek se vesele ljudi, njima je sve do veselja, nije do tuge i komemorativnih skupova. Neka se napadaju, ne napadaju. Nit sam fasciniran niti me zanima niko od njih - istakao je Vučić.

BONUS VIDEO:
"ACO, SRBINE" Velika podrška predsedniku Vučiću ispred Skupštine

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (20)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SVETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA DOJKE: Značaj prevencije i ranog otkrivanja

SVETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA DOJKE: Značaj prevencije i ranog otkrivanja