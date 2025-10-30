"NIT SAM FASCINIRAN NITI ME ZANIMA NIKO OD NJIH" Vučić o blokaderima: Neka kažu šta hoće...

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je i o raskolu blokadera.

Foto: Printscreen

- Baš me briga neka kažu šta hoće. Nek se vesele ljudi, njima je sve do veselja, nije do tuge i komemorativnih skupova. Neka se napadaju, ne napadaju. Nit sam fasciniran niti me zanima niko od njih - istakao je Vučić.

BONUS VIDEO:

"ACO, SRBINE" Velika podrška predsedniku Vučiću ispred Skupštine

