Politika

VUČIĆ U UZBEKISTANU: Sastao se sa predsedavajućom parlamenta Narabaevom u Taškentu (FOTO)

В.Н.

29. 10. 2025. u 07:25

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predsedavajućom parlamenta Uzbekistana Tanzilom Narabaevom u zgradi parlamenta u Taškentu.

ВУЧИЋ У УЗБЕКИСТАНУ: Састао се са председавајућом парламента Нарабаевом у Ташкенту (ФОТО)

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Posle sastanka, predsednik Vučić se upisao u Knjigu počasnih gostiju. Vučić će, kasnije, učestvovati na poslovnom forumu Srbija-Uzbekistan, na kojem učestvuju predstavnici velikih kompanija zainteresovanih za ulaganja u Srbiju.

Vučić će posetiti i Centar za islamsku civilizaciju, zatim IT park, ali i industrijski kompleks Techno park.

U okviru zvanične posete, predsednik Vučić učestvovaće na 43. zasedanju Generalne konferencije UNESCO, koja će biti održana u Samarkandu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

JP PUTEVI SRBIJE DEMANTUJU LAŽI BLOKADERSKIH MEDIJA: Nema obustave saobraćaja na putu Beograd-Novi Sad
Politika

0 3

JP "PUTEVI SRBIJE" DEMANTUJU LAŽI BLOKADERSKIH MEDIJA: Nema obustave saobraćaja na putu Beograd-Novi Sad

JP "Putevi Srbije" demantovalo je večeras objave pojedinih medija da je to preduzeće navodno objavilo spisak zatvorenih i alternativnih saobraćajnica do 10. novembra i da je većina puteva ka Novom Sadu zatvorena, Iz ''Puteva Srbije'' su u saopštenju naglasili, kako su naveli, ''radi tačnog i istinitog informisanja celokupne javnosti'', da će se saobraćaj iz pravca Beograda ka Novom Sadu odvijati u normalnom režimu i da ''putni pravci ka Novom Sadu neće biti zatvoreni''.

28. 10. 2025. u 22:44

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP ZAVRŠIO NA MAGNETNOJ REZONANCI: Američki predsednik (80) otvoreno o svom zdravlju

TRAMP ZAVRŠIO NA MAGNETNOJ REZONANCI: Američki predsednik (80) otvoreno o svom zdravlju