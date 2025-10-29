VUČIĆ U UZBEKISTANU: Sastao se sa predsedavajućom parlamenta Narabaevom u Taškentu (FOTO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predsedavajućom parlamenta Uzbekistana Tanzilom Narabaevom u zgradi parlamenta u Taškentu.
Posle sastanka, predsednik Vučić se upisao u Knjigu počasnih gostiju. Vučić će, kasnije, učestvovati na poslovnom forumu Srbija-Uzbekistan, na kojem učestvuju predstavnici velikih kompanija zainteresovanih za ulaganja u Srbiju.
Vučić će posetiti i Centar za islamsku civilizaciju, zatim IT park, ali i industrijski kompleks Techno park.
U okviru zvanične posete, predsednik Vučić učestvovaće na 43. zasedanju Generalne konferencije UNESCO, koja će biti održana u Samarkandu.
