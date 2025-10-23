"OČEKUJEM DA ĆE IZBORI BITI SLEDEĆE GODINE" Vučić: Biće u skladu sa zakonom, a datum zavisi od nadležnih institucija
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostujući na RTS-u osvrnuo se na naredne izbore.
- 2000. Srbija nije imala nikakvu šansu i izbore. To nisu bili izbori nego pritisak ulice i spolja. To su bili oktroisani izbori, nemogući su uslovi u kojima su se izbori održani. 2012. su nemogući uslovi bili, ali u kojima smo dobili većinu jer je narod bio očajan. Nikad se više neće ponoviti Kosjerićč i Zaječar u kojima smo pobedili u nemogućim uslovima, gde su nam batinali ljude. Verujem u fer uslove, spremni smo da im ponudimo to.
- Menjaju se izborni uslovi jer su izmišljali bajke. Kažu imaju mrtve, ne može mrtav da glasa, evo sad će da uređujete birački spisak, ali neće vam to pomoći, jer ljudi glasaju za plan i program, za ljude. Ljudi moraju nekome da veruju. Kada pričamo o ženama, one žele da veruju nekome, da im taj neko obezbedi sigurnost i u starosti i u mladosti za njihovu decu. Neće da glasaju jer ste vi nekoga vređali, upucavali u noge ili plivali za nekima u Savi i Dunavu.
"Očekujem da će izbori biti sledeće godine"
- Datum izbora zavisi od nadležne institucije. Biće u skladu sa zakonom, a pre krajnjih rokova. Očekujem da budu sledeće godine izbori, 2026. godine.
Preporučujemo
"NAJVEĆU SNAGU VIDIM U ŽENAMA SRBIJE" Vučić: Zanati su budućnost
23. 10. 2025. u 22:17
VUČIĆ O IZBORIMA NA KIM: Optimista sam za položaj Srba za 5 do 10 godina
23. 10. 2025. u 22:09
PUTIN O ISPORUCI "TOMAHAVKA": Ako Ukrajina napadne oružjem dugog dometa, odgovor će biti zapanjujući
AKO Ukrajina pokrene napade oružjem dugog dometa na Rusiju, odgovor će biti zapanjujući, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
23. 10. 2025. u 17:59
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
SPAVA PORED VC ŠOLjE BEZ POKLOPCA Haos u zatvoru gde je Sarkozi, viču mu: "Osvetićemo Gadafija!" Poseban tretman za bivšeg predsednika
"SVI zatvorenici prave buku, viču, lupaju po zidovima..."
22. 10. 2025. u 15:32
Komentari (0)