"VERUJEM DA ĆEMO SE DOGOVORITI SA RUSKIM PARTNERIMA" Vučić: Imam pozitivan signal, rekli su mi da razumeju situaciju

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je o ekonomskoj krizi u Srbiji.

Foto: Printscreen

- Verujem da ćemo se dogovoriti sa ruskim partnerima i da se ponašamo aodgovorno i ne otimamo imovinu. Imam pozitivan signal, rekli su mi da razumeju situaciju. Naša banka je izložena sekundarnim sankcijama, zbog DINA kartica.

- Srbija se nalazi na evropskom putu, kao što želim oda čuvamo prijateljske odnose sa Rusijom. Baš me briga što me mrzi jedni ili drugi. Ja sam na ovom mestu da bih uradio dobre stvari za Srbiju, brine me samo da li će moja deca da me vole. A za druge me ne interesuje da li me vole, moj posao je da čuvam Srbiju i preuzmem na pleća svaki teret. Nisam se skrivao iza dasaka i zavesa govoreći da je neko drugi kriv, kad god je bilo najteže ja sam bio taj koji se pojavljivao. I kada smo smanjivali plate i penzije, ja sam se pojavljivao. Sada imamo najmanji javni dug, imamo 2 puta niži dug od Nemačke, 3 puta od Francuske.

- Nas će ova godina skupo koštati. Evo vam projekcija MMF-a, imaćemo ove godine tek nešto preko 2,4 posto. Imali bismo 3,5 posto da nije bilo svega. Za sledeću nam se predviđa 3,5 posto, najveća stopa u regionu u Evropi. Do 2030. godine, Srbija će imati najveću stopu rasta od 4 posto, najveća stopa Evropi. To kaže MMF.

- Ovo su sjajni pokazatelji za budućnost, ako smo mi odgovorni, pristižemo zemlje koje su bile 300 godina ispred nas. - rekao je Vučić.