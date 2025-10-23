BRNABIĆ SA AMORUSOM: Zahvalnost Suverenom Vojnom Malteškom Redu na podršci Srbiji
PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić sastala se danas sa ambasadorom Suverenog Vojnog Malteškog Reda u Beogradu Frančeskom Mariom Amorusom i izrazila zahvlanost na dugogodišnjoj humanitarnoj delatnosti i pomoći koju Suvereni Vojni Malteški Red pruža Srbiji još od 1885. godine.
"Te aktivnosti su od velikog značaja za naše građane, ali javnost nedovoljno zna o obimu i značaju ove saradnje", istakla je Brnabić.
Amoruso je izrazio uverenje da parlament Srbije i poslanička grupa prijateljstva u okviru Narodne Skupštine mogu imati važnu ulogu u predstavljanju humanitarnih i društvenih aktivnosti koje se sprovode, kao i u definisanju i budućih projekata saradnje, saopštili su iz Skupštine Srbije.
Sastanku je prisustvovao i narodni poslanik i predsednik Parlamentarne grupe prijateljstva Srbije i Suverenog Vojnog Malteškog Reda Jovan Palalić, koji je zahvalio predsednici Narodne skupštine na prepoznavanju važnosti ove teme i podršci u jačanju buduće saradnje.
On je podsetio da će sutra, u Muzeju Pošte Srbije, biti obeleženo 140 godina saradnje Srbije i Suverenog Vojnog Malteškog Reda i da će povodom ovog jubileja biti izdataprigodna poštanska marka posvećena prvoj donaciji ove organizacije našoj zemlji, navodi se u saopštenju.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
Preporučujemo
BRNABIĆEVA: Picula podržava pokušaj ubistva - Jedinstven slučaj evropskog političara
23. 10. 2025. u 10:09
BRNABIĆ U BRISELU: Obraćanje predsednice Skupštine Srbije (VIDEO)
22. 10. 2025. u 18:58 >> 19:05
PUTIN O ISPORUCI "TOMAHAVKA": Ako Ukrajina napadne oružjem dugog dometa, odgovor će biti zapanjujući
AKO Ukrajina pokrene napade oružjem dugog dometa na Rusiju, odgovor će biti zapanjujući, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
23. 10. 2025. u 17:59
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
SPAVA PORED VC ŠOLjE BEZ POKLOPCA Haos u zatvoru gde je Sarkozi, viču mu: "Osvetićemo Gadafija!" Poseban tretman za bivšeg predsednika
"SVI zatvorenici prave buku, viču, lupaju po zidovima..."
22. 10. 2025. u 15:32
Komentari (0)