"OČEKUJEM JOŠ LAŽI DO 1. NOVEMBRA ČIJI JE JEDINI CILJ DA SE PUMPA" Brnabić upozorila da se sad iz skupštinskih klupa šire grozne laži

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić obraća se javnosti iz zgrade parlamenta povodom zloupotrebe slučaja studentkinje upravo na današnjoj sednici parlamenta.

Foto: Tanjug

- Želela sam da se obratim javnosti jer su ovde danas nastavljene manipulacije upravo iz Skupštine, kazala je Brnabićeva na temu strašne laži o navodno pretučenoj studentkinji Poljoprivrednog fakulteta, dodajući da se takve laži sada raspredaju i plasiraju i iz skupštinskih klupa.

- Zarad istine i da bih tražila odgovornost, želim još jednom da ukažem na čitavu genezu ove poslednje laži o studentkinji

- Nije odgovorno od poslanika da mašu neproverenim inrofmacijama zarad uznemiravanja javnosti, a na moje apele da se poštuje kodeks ništa nije urodilo plodom i nastaviki smo da slušamo laži iz sale Skupštine. Nakon toga MUP je objavio zvanično saopštenje i demantovao te laži, ali ni to nije urodilo plodom.

- Juče se i sama studentkinja A.P. oglasila i demantovala da je istina to što su blokaderi s Poljoprivrednog uradili

- Geneza ludila i manipulacija, rekla je Brnabić dodavši da je sama studentkinja prvo rekla da to nije njen profil na mrežama a potom rekla i da je naterana.

- Pa jel bila ona ili nije bila ona, pa hoćete li se za tu svoju laž izviniti, dosad građani Srbije nisu čuli izvinite a oni se stalno upetljavaju u te svoje laži, rekla je Brnabić dodavši da su to odvratne laži a da poslanici zbog svoje odgovornosti prema građanima Srbije koji su ih birali ne mogu tako da se ponašaju.

"Podsetiću samo na neke laži: Zvučni top, CN gas, Vučić izvodi tenkove na ulice..."

- Podsetiću samo na neke laži kad je bilo potrebno da se pumpa pre neki određen datum ili nečiji određen dolazak

- zvučni top, nismo čuli izvini ali ni ko je za to bio odgovoran, za uznemiravanje javnosti

- CN gas na PMF u Novom Sadu

- najmonstruoznija laž da je umro mladić iz Valjeva, nismo čuli izvini ali ni to da je iko odgovarao

- pa pregaženi čovek iz Žarkova, a kad smo videli snimak niko nije bio pregažen i opet nikom ništa. Naprotiv čoveku u autu je bio polomljen retrovizor

- i to da Vučić izvodi vojsku na ulice i da parada nije parada nego da će tenkovi tu da ostanu?! I svi su zaboravili i nikom ništa, nismo čuli ni izvinjenje niti iz pravosuđa da je neko odgovarao za te monstruozne laži

- pa jadna baka koja studentima daje jabuku a baka iz Rumunije

- A moje pitanje, gde je kraj, gde je gospodo kraj? I pitanje institucijama da li će neko biti pozvan na odgovornost? Tražimo odgovornost!

- A od poslanika tražim da više ne plasiraju laži i dezinforamcije iz skupštinskih klupa.

"Očekujem još ovakvih laži do 1. novembra čiji je jedini cilj da se pumpa"

- Očekujem još ovakvih laži do 1. novembra čiji je jedini cilj da se pumpa, kazala je odgovarajući na pitanja novinara, dodala je i da od poslanika očekuje da ne pumpaju iz skupštinskih klupa.

- A da li postoji centar odakle se plasiraju, ne znam, ne verujem, jer su već toliko idiotske,a poslanici umesto da traže zvanične informacije oni se oglašavaju pre njih a i kad stignu nastavljaju s lažima i upetljavaju se kao pile u kučine... Kako narodni poslanik sme u to da se upušta a i ako pogreši njegova odgovornost je da se izvini. Koliko sam se samo ja puta izvinila i iz poslaničke klupe...

Podsetimo, poslanici Skupštine Srbije nastavili su jutros u 10 sati prvu sednicu redovnog jesenjeg zasedanja, na kojoj raspravljaju o amandmanima na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe "Ekspo 2027".