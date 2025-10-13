NENADIĆ OPET "SAHRANJUJE" AFERU: Šolak priznaje milijarde i želi jednog tužioca

NAKON što su rano jutros pripadnici UKP po nalogu Višeg javnog tužilaštva ušli u sedište „Junajted grupe“, Dragan Šolak izdao je saopštenje u kojem, u nameri da se predstavi kao politički progonjen, zapravo priznaje razmere poslovanja svoje kompanije, koje se broje u milijardama evra.

Ali u istom saopštenju on direktno traži da se u postupak uključi Tužilaštvo za organizovani kriminal, odnosno tužilaštvo na čijem je čelu Mladen Nenadić, tužilac kome su mediji "Junajted grupe" godinama radili krizni PR. Taj zahtev, ne samo da nema pravni argument, već je u pitanju očajnički pokušaj da se istraga skrene u ruke proverenog kadra, poznatog po lojalnosti Zagorki Dolovac i zapadnoj frakciji koja već dugo drži deo pravosuđa pod kontrolom.

Šolak u svom saopštenju navodi da „korist prelazi milionske iznose“ i istovremeno postavlja pitanje zašto je postupanje prepušteno Višem javnom tužilaštvu, a ne TOK-u. Tako on sam priznaje obim finansijskih tokova i potvrđuje da se predmet nalazi u domenu višemilionskih iznosa, ali istovremeno poziva na preuzimanje postupka od strane institucije koja mu je, godinama, preko medija pod njegovom kontrolom, omogućavala zaštitu u javnosti.

Bez jasnog odgovora gde su nestale stotine miliona evra i ko je zaista upravljao novcem, Šolak pokušava da nametne politički okvir, predstavljajući sebe kao žrtvu „režimskog progona“.

Posebno je zanimljivo što u svojoj odbrani sam ističe da je „Junajted grupa imala preko tri milijarde evra prihoda godišnje i oko jedne milijarde evra EBITDA-e“, što predstavlja direktno priznanje razmera poslovanja koje su predmet istrage. Taj podatak, izrečen s namerom da pokaže ekonomsku snagu kompanije, u pravnom smislu postaje ključan jer potvrđuje upravo ono što tužilaštvo treba da proveri, kuda je nestao deo tog novca i ko je od njega imao korist.

Šolakovo insistiranje da predmet preuzme Tužilaštvo za organizovani kriminal deluje kao dobro poznati scenario u kom se, preko povezanih tužilaca i medija, pokušava obezbediti kontrola nad tokom istrage.

Na čelu tog tužilaštva je Mladen Nenadić, čovek koji je u poslednjih nekoliko godina "sahranio" niz velikih afera, a nakon poslednje, gde kao glavni tužilac u istrazi pada nadstrešnice u Novom Sadu, sedi u prijatnom društvu sa glavnim osumnjičenima, umesto odgovora koje javnost nije još uvek dobila, mediji pod kontrolom Dragana Šolaka su obezbedili krizni PR, gradeći u javno mnjenju sliku o njemu kao politički nepodobnom tužiocu koji je progonjen jer se suprostavio "korupmiranom sistemu", dok je istina zapravo potpuno obrnuta. Upravo zato se ovaj poziv može čitati kao signal starim saveznicima, poziv za intervenciju i prikrivanje tragova.

Poseban apsurd celog slučaja jeste to što Šolak, kao navodni dokaz o dogovoru između države i novog rukovodstva, pominje nezakonito prisluškivani razgovor između direktora Telekoma i člana uprave Junajted grupe, Stena Milera. Taj materijal, koji je bez ikakvog pravnog osnova završio u javnosti, postao je u njegovoj interpretaciji „dokaz zavere“.

Međutim, upravo činjenica da se Šolak poziva na nezakonito pribavljen sadržaj, publikovan na portalu OSSRP koji je finansiran iz istih izvora kao i deo Junajted grupe, ali i odmetnuti deo tužilaštva pod kontrolom Zagorke Dolovac, predstavlja novi povod za istragu.

Inače, u objavljenom razgovoru, što je jasno svakom ko ga je čuo, nigde se ne navodi da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić bilo šta tražio od Milera, niti da je bilo kakva „operacija“ dogovorena.