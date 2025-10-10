Tužilac Slobodan Josimović prijavljen za nasilje - policija ćuti

U JAVNOSTI se pojavila informacija da je tužilac Slobodan Josimović, jedan od bliskih saradnika Zagorke Dolovac, prijavljen za nasilje nad bivšom suprugom. Prijava je, prema svemu sudeći, stigla u policiju u Zrenjaninu ali, kako stvari stoje, nije bilo nikakve reakcije.

Foto: NS uživo

O tome je prvi progovorio narodni poslanik Uglješa Mrdić, predsednik skupštinskog Odbora za pravosuđe. Javno je pozvao institucije da objave sve što znaju o slučaju. Nije reč, kako kaže, o privatnoj stvari, već o pitanju poverenja u pravosuđe.

Policija nije odgovorila na konkretno pitanje da li je postupala, nije ni demantovala. Samo je poručila da „ne postoji javni interes“ da se o tome govori.

Ono što ovaj slučaj čini posebno osetljivim jeste činjenica da je Josimović godinama radio upravo na predmetima porodičnog nasilja. Za taj rad dobio je priznanja i sertifikate, čak i od međunarodnih organizacija.

Mrdić je bio jasan:

- Građani imaju pravo da znaju ko su ljudi koji vode postupke. Ako postoji prijava za nasilje, to nije detalj koji se može gurnuti pod tepih.

Podsećanja radi, Josimović je već bio u žiži javnosti zbog postupanja u slučaju tragedije sa nadstrešnicom u Beogradu, kada je doneta odluka da se ostaci sa mesta nesreće uklone posle svega 17 sati. Uz to, odbijeno je i veštačenje koje je nudio FBI, što je tada izazvalo veliko negodovanje.

(Vaseljenska)