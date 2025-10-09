Politika

EVO ZAŠTO JE VUČIĆ GOVORIO O OBOJENOJ REVOLUCIJI: Pogledajte šta je policija pronašla kod blokadera i bivšeg pripadnika SAJ

В.Н.

09. 10. 2025. u 20:14

POLICIJA u Kragujevcu danas je izvršila je pretres stana i prostorija u mestu Vlakca koje koristi Svetomir Krsmanović, bivši pripadnik SAJ i specijalista miner iz Novog Sada koji je aktivan na blokadama u ulozi tzv. veterana.

Policijski službenici su prilikom pretresa stana i drugih prostorija pronašli sledeće predmete:

  • 2 ručne bombe oznake "br.m75"
  • 2 plastične flaše obmotane trakom u kojima se nalazi barut
  • 2 kutije tručne bombe zelene boje u kojoj se nalazi upaljač
  • 5 pištoljskih okvira
  • 18 komada municije različitog kalibra i modela
  • 67 komada municije kalbira 9mm
  • 2 metka sa oznakom ik85

  • 12 komada puščane municije različitog kalibra
  • 8 komada manevarske municije bez zrna
  • 42 komada municije kalibra 75
  • 7 komada zrna od metka različitog kalibra
  • 43 komada čaura različitog kalibra
  • 9 komada čauta - elektronske kapislr
  • 2 mobilna telefona marke Nokia i HTC
  • 3 policijske oznake
  • jedna metalna mačeta sive boje
  • službena legitimacija MUP-a
  • dve sredstva za vezivanje (službene lisice)
  • jedna gas maska sa filterom 
  • jedna beretka crne boje sa srpskim grbom
  • jedna košulja kamuflažne šare zelene boje

Takođe u prostorijama uočen je i natpis "Vučiću p****u" na zidu.

U radnjama Svetomira Krsmanovića postoje elementi krivičnog dela iz člana 348 stav 3 u vezi stava 2 KZ kao i isti je zadržan. 

