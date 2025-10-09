EVO ZAŠTO JE VUČIĆ GOVORIO O OBOJENOJ REVOLUCIJI: Pogledajte šta je policija pronašla kod blokadera i bivšeg pripadnika SAJ
POLICIJA u Kragujevcu danas je izvršila je pretres stana i prostorija u mestu Vlakca koje koristi Svetomir Krsmanović, bivši pripadnik SAJ i specijalista miner iz Novog Sada koji je aktivan na blokadama u ulozi tzv. veterana.
Policijski službenici su prilikom pretresa stana i drugih prostorija pronašli sledeće predmete:
- 2 ručne bombe oznake "br.m75"
- 2 plastične flaše obmotane trakom u kojima se nalazi barut
- 2 kutije tručne bombe zelene boje u kojoj se nalazi upaljač
- 5 pištoljskih okvira
- 18 komada municije različitog kalibra i modela
- 67 komada municije kalbira 9mm
- 2 metka sa oznakom ik85
- 12 komada puščane municije različitog kalibra
- 8 komada manevarske municije bez zrna
- 42 komada municije kalibra 75
- 7 komada zrna od metka različitog kalibra
- 43 komada čaura različitog kalibra
- 9 komada čauta - elektronske kapislr
- 2 mobilna telefona marke Nokia i HTC
- 3 policijske oznake
- jedna metalna mačeta sive boje
- službena legitimacija MUP-a
- dve sredstva za vezivanje (službene lisice)
- jedna gas maska sa filterom
- jedna beretka crne boje sa srpskim grbom
- jedna košulja kamuflažne šare zelene boje
Takođe u prostorijama uočen je i natpis "Vučiću p****u" na zidu.
U radnjama Svetomira Krsmanovića postoje elementi krivičnog dela iz člana 348 stav 3 u vezi stava 2 KZ kao i isti je zadržan.
