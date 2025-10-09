EVO ZAŠTO JE VUČIĆ GOVORIO O OBOJENOJ REVOLUCIJI: Pogledajte šta je policija pronašla kod blokadera i bivšeg pripadnika SAJ

Da li će izbori za tužioce u Visokom savetu tužilaštva, zakazani za 23. decembar, biti samo procedura u institucionalnom kalendaru ili uvod u politički scenario koji se već sada najavljuje za mart? Odgovor na to pitanje možda se krije i u rečenicama, ili bolje reći pretnjama, koje su poslednjih meseci sve češće izgovarane od strane pojedinaca unutar samog tužilaštva - „samo izdržite do proleća“.