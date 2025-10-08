"TURSKA POSTAJE SAUČESNIK U POTKOPAVANJU MIRA NA BALKANU" Petković naglasio da je ovo opasan potez
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da je Turska naoružavanjem Prištine i dopremanjem više od 1.000 dronova na KiM direktno prekršila Rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti UN, prema kojoj je KFOR jedina oružana sila na KiM.
- Umesto da se poštuje međunarodno pravo, Turska militarizacijom Prištine, koja traje poslednjih nekoliko godina, direktno gazi Povelju UN i postaje saučesnik zajedno sa Kurtijem u potkopavanju mira i stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana - istakao je Petković u saopštenju.
Opasan potez
Ukazao je da je ovim opasnim potezom Turska demonstrirala da je najveći problem stabilnosti na ovim prostorima i da ne želi mir, već zveckanjem oružjem želi da izazove nove tenzije i krize u regionu.
- Protiv koga je uperena ova militarizacija Prištine i davanje u ruke ubojitog oružja u ruke piromana Aljbina Kurtija, ako ne protiv mirnog srpskog naroda? Nije slučajno što su ovi dronovi Kurtiju isporučeni tri meseca pre roka i to svega nekoliko dana pred lokalne izbore, kako bi se srbomrscu Kurtiju pružila neophodna podrška pred izbore 12. oktobra da bi bio u prilici da nastavi da teroriše srpski narod - naglasio je Petković.
Naveo je da je Beograd dobro razumeo ovu poruku i da će nastaviti da odgovorno čuva mir i stabilnost, uprkos oružanim savezima koji se stvaraju na štetu mira i predstavljaju direktnu pretnju.
Dronovi „Skydagger“
- Podsećam da je Rezolucijom 1244 predviđena i demilitarizacija tzv. OVK i prištinskih snaga i ovaj potez Turske direktno je rušenje ovog međunarodnog dokumenta - naglasio je Petković.
U Prištini je ranije danas objavljeno da su stigli dronovi „Skydagger“ poručeni od Turske, a prema navodima premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija stiglo je "hiljade dronova".
Priština je ranije nabavila i urske dronove TB2 "Bajraktar" i američke dronove "Puma".
Prema Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN, KFOR je jedina oružana sila na KiM, a taj dokument je predviđao i demilitarizaciju tzv. OVK i drugih naoružanih grupa Albanaca.
Priština je, međutim, 2009. godine formirala tzv. kosovske bezbednosne snage (KBS) od kosovskog zaštitnog korpusa, odnosno pređašnje tzv. OVK, a skupština privremenih institucija je 2018. godine, bez prisustva srpskih predstavnika, usvojila zakon o transformaciji tzv. KBS u vojsku.
Potez Truske komentarisao je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a njegovu izjavu pročitajte OVDE.
