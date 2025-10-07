"NJEGOV SCENARIO VEĆ ODAVNO PROČITAN" Oštar odgovor Bori Novakoviću: Nikad neće biti u prilici da ukrade ni jedan jedini dinar

STIGLE su oštre osude na izjavu Bore Novakovića, koji je izneo niz uvreda na račun predsednika Aleksandra Vučića, nazivajući ga Hanibalom Lekterom, a kako je rekao, "ono što Vučić izgovara ušlo je duboko u domen psihijatrije".

Foto: Tviter printskrin/ TV N1 Beograd

Mićin: Novaković je poznat po ogromnom broju afera

Ko nema politički program, ideologiju, niti argumente, služi se jezikom besmisla o uvreda. Ali, takve uvrede ne govore o onom prema kome su usmerene, nego o onom ko ih upućuje, izjavio je Žarko Mićin, član Predsedništva Srpske napredne stranke.

- Borislav Novaković, poznat po ogromnom broju afera, od glasanja na daljinu, do nestanka celog bulevara i 4,5 miliona evra, do primanja plate za posao, na koji ne dolazi, nema šta da prigovori Vučiću. Ne može da ospori njegove rezultate.

Kad je Novaković odlučivao o Novom Sadu i Srbiji, prosečna plata je iznosila 360 evra. Danas je 1.100. Kad je Novaković bio gradonačelnik Novog Sada, zatvorene su sve novosadske fabrike, i bez posla ostale desetine hiljada ljudi. U Vučićevo vreme otvoreno je 14 novih fabrika. Otvoreno je 50.000 novih radnih mesta.

Kad je Novaković bio gradonačelnik Novi Sad je bio 11 po razvijenosti, danas je na drugom mestu, odmah iza Beograda, i najpoželjniji je grad za životu u regionu.

Zahvaljujući politici Aleksandra Vučića, u Novom Sadu će do kraja godine biti otvorena još jedna fabrika, grade se i tri nova mosta, nove škole, vrtići.

Sve to Novaković zna. I iz nemoći, svestan činjenice da je narod na Vučićevoj strani, prinuđen je da smišlja i objavljuje besmislice, kojih bi se postideo svaki pristojan Novosađanin - izjavio je Mićin.

Vučinić: Novaković se ponaša neodgovorno

Bora Novaković piše komentare po istom principu po kom je kao direktor ZIG-a učinio da nestane 4,5 miliona evra, i kad je oštećen budžet grada za oko milion evra na nameštanju parcele za jedan hotel, neodgovorno i kriminalno, ističe Dina Vučinić, član Predsedništva Srpske napredne stranke.

- I kao što je uz pomoć pravosuđa reformisanog u žuto, izbegao da bude odgovoran za pljačku veka, po istom principu se gnuša odgovornosti za izgovorenu reč. On nije Spok iz Zvezdanih staza, ali je jedini srpski političar, koji je praktikovao umeće teleportacije, istovremeno boraveći u Solunu i u Narodnoj skupštini.

Z. Grumić

Kao i svi neodgovorni ljudi, skloni prestupništvu svake vrste, on odbija da se suoči sa serumom istine koji mu građani Novog Sada i Srbije serviraju na svakim izborima od kad je pao sa vlasti, niko ga neće. Njegov scenario je već odavno pročitan. I više nikad neće biti u prilici da ukrade ni jedan jedini dinar.

Njegovi pokušaji da uz pomoć brutalnih uvreda postane relevantan, izazivaju dozu sažaljenja. Iz njega progovaraju bes, pakost, mržnja i zavist. A sve što je zasnovano na najnižim nagonima spada u patologiju - zaključuje Vučinić.