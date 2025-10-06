ŠEŠELJ O ISTORIJSKOJ NEPRAVDI: Milošević sahranjen u svom dvorištu, a Đinđić u Aleji velikana
BIVŠI predsednik SRJ Slobodan Milošević ubijen je u Hagu gde je branio i Srbiju i srpski narod, kazao je predsednik SRS dr Vojislav Šešelj.
- Milošević je ubijen u Hagu gde je branio i Srbiju i srpski narod. Nije mogao da se sahrani nigde u Beogradu nego u svom dvorištu u Požarevcu, a Đinđić u Aleji velikana?! To će morati da se promeni. I ne može jedan od najlepših bulevara u Beogradu da nosi ime Zorana Đinđića - kazao je Šešelj za B92.
Predsednik SRS je podsetio da je Đinđićeva vlada izvršila državni udar isporukom Miloševića.
