Politika

ŠEŠELJ O ISTORIJSKOJ NEPRAVDI: Milošević sahranjen u svom dvorištu, a Đinđić u Aleji velikana

Novosti online

06. 10. 2025. u 17:40

BIVŠI predsednik SRJ Slobodan Milošević ubijen je u Hagu gde je branio i Srbiju i srpski narod, kazao je predsednik SRS dr Vojislav Šešelj.

ШЕШЕЉ О ИСТОРИЈСКОЈ НЕПРАВДИ: Милошевић сахрањен у свом дворишту, а Ђинђић у Алеји великана

Foto: V. Danilov

- Milošević je ubijen u Hagu gde je branio i Srbiju i srpski narod. Nije mogao da se sahrani nigde u Beogradu nego u svom dvorištu u Požarevcu, a Đinđić u Aleji velikana?! To će morati da se promeni. I ne može jedan od najlepših bulevara u Beogradu da nosi ime Zorana Đinđića - kazao je Šešelj za B92.

Predsednik SRS je podsetio da je Đinđićeva vlada izvršila državni udar isporukom Miloševića.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EKSTREMISTI KOJI ZAGOVARAJU NASILNU SMENU VLASTI Brnabić: Mediji pod Šolakovim uticajem sa novinarstvom nikave veze nemaju

"EKSTREMISTI KOJI ZAGOVARAJU NASILNU SMENU VLASTI" Brnabić: Mediji pod Šolakovim uticajem sa novinarstvom nikave veze nemaju