ŠEŠELJ O ISTORIJSKOJ NEPRAVDI: Milošević sahranjen u svom dvorištu, a Đinđić u Aleji velikana

BIVŠI predsednik SRJ Slobodan Milošević ubijen je u Hagu gde je branio i Srbiju i srpski narod, kazao je predsednik SRS dr Vojislav Šešelj.

- Milošević je ubijen u Hagu gde je branio i Srbiju i srpski narod. Nije mogao da se sahrani nigde u Beogradu nego u svom dvorištu u Požarevcu, a Đinđić u Aleji velikana?! To će morati da se promeni. I ne može jedan od najlepših bulevara u Beogradu da nosi ime Zorana Đinđića - kazao je Šešelj za B92.

Predsednik SRS je podsetio da je Đinđićeva vlada izvršila državni udar isporukom Miloševića.