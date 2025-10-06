Politika

NAROD SRBIJE ZAHTEVA OBJAŠNJENJE! Dva ključna pitanja u vezi sa Mišom Bačulovim (VIDEO)

Новости онлине

06. 10. 2025. u 10:48

NAKON što se otkrilo da je Miša Bačulov neposredno pred pad nadstrešnice bio na tom mestu, građani postavljaju dva logična pitanja.

Foto: Printskrin

Zašto se ta informacija krila i zašto tužilaštvo nije reagovalo i ispitalo Bačulova?

Pogledajte reakcije i pitanja građana:

