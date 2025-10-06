BLOKADERIMA NIKO VIŠE NE VERUJE: Ne zna se ni šta im je program - nema više bezuslovne podrške

BLOKADERIMA niko više ne veruje, ne daje bezuslovnu podršku, a ni ne zna šta im je program.

Foto: Printskrin

Ispod objave na mreži X "Blokada Fon", u kojoj se ističe "podrška studentskoj listi", nižu se komentari, u kojima se ljudi pitaju "šta je plan i program te liste", "ko su ljudi koji će da budu u vladi", "sa kojim se programom izlazi"...

- A šta je plan i program te liste? Na koji vremenski period planirate da ta lista "bude na vlasti"? Ko su ljudi koji će da budu u vladi, rešavaju problem NIS. A problematičnih odnosa, ugovora sa Kinezima? Ko će da vodi finansije ove zemlje - pita se jedan korisnik društvene mreže.

- Meni je u redu ako ne mogu imena sa liste da se objave ali jel ima neki program, platforma kako će se nastupati? Studentska lista ako odnese većinu onda će dati i vladu. Sa kojim programom se izlazi? Osim što valja Vučića srušiti valja i državu voditi - komentariše drugi korisnik.