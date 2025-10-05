VUČIĆ RAZOTKIRIO ULOGU RTS-A U OBOJENOJ REVOLUCIJI: Šta je državna TV radila u emisiji "Ovo je Srbija"

PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić ističe da su u emisiji "Ovo je Srbija" svakog dana od sredine novembra do sredine maja sve emisije su bile o okupljanjima i blokadama.

- Npr. 14. februara je prva vest bila, ne obeležavanje državnog praznika Sretenja, već o studentima koji dolaze u Kragujevac, pa tek onda o zvaničnom državnom događaju. Od 20. novembra emisija je do početka decembra kretala sa protestima o Novom Sadu - kaže Vučić.

Česte su bile formulacije "grad je stao", 24.1. su 11 minuta posvetili obustavi rada advokata.

- Vi to ne vidite 11 minuta u Dnevniku, ali 11 minuta u 3 sata kada cela Srbija gleda, da se narod navikava, da to bude nova realnost - kaže Vučić.

Ubacili su i elemente ljudskih faktora, a pratili su šetnju studenata uz uživo priloge.

- Šetnja se prati i narednih dana u istom tonu. U danu 28.2. predsednik Srbije u Boru, kratko uključenje, dva minuta kasnije tri puta duže uključenje sa protesta u Nišu - objasnio je on.

Podseća na reči "odjeknula je tišina", a onda je on "postao zlikovac" kada je to naveo.

- Znate li koja je vest interesantna? Posebna pažnja se svakog dana na bicikliste koji su lažno išli do Strazbura. Nisam znao da je Strazbur u Srbiji - kaže Vučić.

