"NIKADA NISAM HTEO DA SE OBRAČUNAVAM SA POLITIČKIM PROTIVNICIMA" Vučić: Oni su takve zakone donosili posle 5. oktobra i uživali u tome
PRESEDNIK Srbije Aleksnadar Vučić ističe da se vidi neozbiljnost i neodgovornost ljudi koji nikada neće naučiti nešto iz sopstvenog iskustva neuspeha, govoreći o političarima iz opozicije koji priželjkuju novi 5. oktobar.
- Nikada nisam hteo da se obračunavam sa političkim protivnicima ili da lustriramo političke protivnike. Oni su takve zakone donosili posle 5. otkobra i uživali u tome. Lustrirali su samo ćerke funkcionera kojima su sekli kosu, kao što je bio sa ćerkom Milovana Bojića. To je jedini njihov nivo o čemu mogu da govore. Nisam hteo da se svetimo onima koji su uništavali našu vojsku - rekao je Vučić.
Ističe da je Zdravko Ponoš namerno i smišljeno razorio našu vojsku.
