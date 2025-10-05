Politika

CZDS: Znamo vam foru! "Srećan" 5. oktobar svima koji slave! (VIDEO)

V.N.

05. 10. 2025. u 09:49

U produkciji Centra za društvenu stabilnost (CZDS) napravljen je novi video koji se direktno bavi 5. oktobrom 2000. godine – danom koji je ušao u istoriju, ali iz kojeg se Srbija nikada nije potpuno oporavila.

ЦЗДС: Знамо вам фору! Срећан 5. октобар свима који славе! (ВИДЕО)

Foto: Arhiva

-„Srećan“ 5. oktobar svima koji slave… Ali pre nego što podignete čašu, zapitajte se – šta je ostalo iza tog dana? Ulice su obećavale slobodu. Ljudi su verovali u promene. A onda su došli pepeo, dim i iluzije- stoji u objavi CZDS-a.

-Istina je gorka, i četvrt veka kasnije posledice se i te kako osećaju.

Pogledajte video i prosudite sami – šta nam je doneo, a šta odneo 5. oktobar?

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OVO JE ISTINA: Šest stubova diktature Aleksandra Vučića!
Politika

0 0

OVO JE ISTINA: Šest stubova diktature Aleksandra Vučića!

REČ diktator u političkom rečniku znači strah, zabrane i represiju. Kada se tom rečju olako označava Aleksandar Vučić, ona, na žalost njegovih protivnika, gubi svoje pravo značenje. Jer ono što je Srbija doživela u protekloj deceniji pod njegovim vođstvom ne podseća na diktaturu represije – već na diktaturu razvoja.

05. 10. 2025. u 12:48

Politika
Tenis
Fudbal
SAMO 27 DANA PRE ZATVARANJA SNORTER BOT TOKEN PRETPRODAJE – Rani pristup neće trajati dugo

SAMO 27 DANA PRE ZATVARANjA SNORTER BOT TOKEN PRETPRODAJE – Rani pristup neće trajati dugo