CZDS: Znamo vam foru! "Srećan" 5. oktobar svima koji slave! (VIDEO)

U produkciji Centra za društvenu stabilnost (CZDS) napravljen je novi video koji se direktno bavi 5. oktobrom 2000. godine – danom koji je ušao u istoriju, ali iz kojeg se Srbija nikada nije potpuno oporavila.

Foto: Arhiva

-„Srećan“ 5. oktobar svima koji slave… Ali pre nego što podignete čašu, zapitajte se – šta je ostalo iza tog dana? Ulice su obećavale slobodu. Ljudi su verovali u promene. A onda su došli pepeo, dim i iluzije- stoji u objavi CZDS-a.

-Istina je gorka, i četvrt veka kasnije posledice se i te kako osećaju.

Pogledajte video i prosudite sami – šta nam je doneo, a šta odneo 5. oktobar?