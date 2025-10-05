CZDS: Znamo vam foru! "Srećan" 5. oktobar svima koji slave! (VIDEO)
U produkciji Centra za društvenu stabilnost (CZDS) napravljen je novi video koji se direktno bavi 5. oktobrom 2000. godine – danom koji je ušao u istoriju, ali iz kojeg se Srbija nikada nije potpuno oporavila.
-„Srećan“ 5. oktobar svima koji slave… Ali pre nego što podignete čašu, zapitajte se – šta je ostalo iza tog dana? Ulice su obećavale slobodu. Ljudi su verovali u promene. A onda su došli pepeo, dim i iluzije- stoji u objavi CZDS-a.
-Istina je gorka, i četvrt veka kasnije posledice se i te kako osećaju.
Pogledajte video i prosudite sami – šta nam je doneo, a šta odneo 5. oktobar?
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
Komentari (0)