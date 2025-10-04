25 GODINA KASNIJE - ŠTA SMO IZGUBILI POSLE 5. OKTOBRA: Kako je Srbija propadala posle 2000, dok nada nije oživela 2012.
PETI oktobar 2000. doneo je smak Miloševićevog režima, ali i početak decenija gubitaka za Srbiju – Kosova, Crne Gore, fabrike. Tek oko 2012. pokazale su se prvi znakovi oporavka.
Tog dana se ne samo srušila vlast Slobodana Miloševića, nego je počelo i nasilje, uništavanje institucija, fabrika i ekonomskog tkiva zemlje. Posle tog preokreta Srbija je izgubila Kosovo, Crnu Goru, stotine fabrika i miliione ljudi koji su otišli "trbuhom za kruhom". Tek od oko 2012. godine počeli su da se osećaju prvi znaci oporavka — postepeno, polako, ali ipak vidljivo.
Posledice: šta je izgubljeno
Gubitak Kosova kao teritorije pod kontrolom Beograda, što je, mnogi smatraju, direktna posledica međunarodnih događaja i politike posle 5. oktobra.
- Gubitak Crne Gore — referendumska secesija 2006.
- Dramatičan pad industrijske proizvodnje: stotine fabrike su zatvorene ili uništene, radna mesta izgubljena, infrastruktura zapuštena.
- Migracije — mladi napuštaju zemlju, tražeći bolje uslove inostranstvu.
Okretačka tačka: 2012. godina
Ipak, stvari su počele da se menjaju na bolje tek oko 2012. godine:
Pojavili su se znaci ekonomske stabilizacije; izvoz, privreda i investicije su se relativno oporavljale.
Politički su se pojavile opcije za veću transparentnost i reforme, mada uz mešovite rezultate.
Sećanje, ali i opomena
Za mnoge, 5. oktobar je i dalje simbol da su građani uspeli da nateraju režim da ode — ali i opomena da se bitka za bolju, pravedniju i uređeniju državu nikada ne sme prestati. Jer bez pravih reformi, demokratije i odgovorne vlasti, sećanja na promene lako blede — a stanja lošeg upravljanja i populizma se ponavljaju.
Jeziv pokušaj linča Dragoljuba Milanovića
Jedan od najmračnijih momenata tog haosa zabeležen je na RTS-u, kada je Dragoljub Milanović, tadašnji direktor RTS-a, bio meta nasrtaja mase. U emisijama i svedočenjima sam Milanović je ispričao da je tog dana bio u zgradi RTS-a, kada su počeli pucnji prema televiziji, kada je zgrada planula dimom, a ljudi su bježali. On je bio na drugom spratu, kad mu je preneto da gori deo zgrade i da je rizik veliki.
Videvši da situacija eskalira, pokušao je da izađe u hodnik, ali su ga napadači presreli — jedan čovek sa letvom juri ga, psovke su bile svuda, zidovi su bili oštećeni. Milanović je podigao ruke u nemoći da se brani. Tek zahvaljujući intervenciji slučajnih prolaznika — mladića i starijeg čoveka — uspeo je da se skloni u mali stan u blizini televizije, gde su ga sklonili. Tamo su mu morali obrijati bradu, da ga ne bi prepoznali, jer je bilo ozbiljnih pretnji da će ga izvesti na ulicu i nastaviti nasilje.
Supruga mu je, kako Milanović navodi, takođe nastradala — dobila je batine u demonstracijama tog dana. Porodica je bila zaplašena, bolnice nisu htele da prime povređene, lekarska pomoć bila je otežana.
Ovaj momenat linča je ostao u kolektivnoj memoriji kao simbol besa, anarhije i sloma vladavine prava 5. oktobra. Nasilje je bilo ne samo grupni bes — bilo je i planirano, istrajno, s namerom da se simboli režima i represije prebiju, unize i fizički unište.
REZULTATI OD 2012. GODINE
Ekonomski rast
Bruto domaći proizvod (BDP): U 2012. godini, BDP Srbije iznosio je oko 33 milijarde evra, dok je prema najnovijim podacima iz 2025. godine, BDP dostigao približno 88 milijardi evra, što predstavlja više nego dupliranje u odnosu na 2012. godinu
BDP po glavi stanovnika: U 2012. godini, BDP po glavi stanovnika bio je oko 4.700 evra, dok je u 2023. godini porastao na približno 8.000 evra
Stopa rasta BDP-a: Prosečna godišnja stopa rasta BDP-a od 2012. do 2022. godine iznosila je oko 2,3%, dok je u 2023. godini zabeležen rast od 3,85% .
Tržište rada
Stopa nezaposlenosti: U 2012. godini, stopa nezaposlenosti u Srbiji bila je 25,9%, dok je u 2022. godini smanjena na 10,4% .
Stopa nezaposlenosti mladih: U 2012. godini, stopa nezaposlenosti među mladima bila je preko 51%, dok je u 2023. godini smanjena na oko 25,4%.
Stopa zaposlenosti: Prema podacima iz drugog kvartala 2025. godine, stopa zaposlenosti iznosila je 51,5%, dok je stopa nezaposlenosti bila 8,5%
Strane direktne investicije (SDI)
Neto priliv SDI: Od 2015. godine, neto priliv stranih direktnih investicija u Srbiju kontinuirano raste, što doprinosi ekonomskom razvoju i otvaranju novih radnih mesta
Industrija i infrastruktura
Industrijski sektor: U strukturi BDP-a, industrija čini značajan udeo, sa posebnim naglaskom na proizvodnju, energetiku i infrastrukturu.
Infrastrukturni projekti: Realizovani su brojni infrastrukturni projekti, uključujući izgradnju i modernizaciju saobraćajnica, železnica i energetskih objekata, što doprinosi boljoj povezanosti i konkurentnosti zemlje.
Od 2012. godine, Srbija je postigla značajan ekonomski napredak, sa smanjenjem nezaposlenosti, povećanjem BDP-a i privlačenjem stranih investicija. Iako postoje izazovi, poput globalnih ekonomskih turbulencija trendovi ukazuju na stabilan i održiv ekonomski rast u narednim godinama.
(Alo)
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
Komentari (4)