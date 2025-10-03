BIĆE RAT Vučić upozorio: Ceo svet se sprema za rat, kopaju rovove i gledaju ko će biti na čijoj strani

PREDSEDNIK Srbije ALeksandar VUčić upozorio je na to da se ceo svet sprema za rat.

- U celom svetu imate potpuni kolaps i haos. Biće sve teže u svetu i biće teže kod nas po određenim pitanjima iz prostog razloga, što ljudi moraju da znaju, da se svi pripremaju za rat. A kad se pripremaju za rat, onda to znači da će toga i biti. I kad već znamo da će da bude rat, a biće, ja vam kažem, jer vidim šta se događa, i kako se svi spremaju. Niko se ne priprema za razgovore, samo gledaju ko će da bude na čijoj strani. Kopaju svoje rovove i čekaju početak. A znaju da rat dolazi i samo se spremaju - rekao je Vučić.