BIĆE RAT Vučić upozorio: Ceo svet se sprema za rat, kopaju rovove i gledaju ko će biti na čijoj strani
PREDSEDNIK Srbije ALeksandar VUčić upozorio je na to da se ceo svet sprema za rat.
- U celom svetu imate potpuni kolaps i haos. Biće sve teže u svetu i biće teže kod nas po određenim pitanjima iz prostog razloga, što ljudi moraju da znaju, da se svi pripremaju za rat. A kad se pripremaju za rat, onda to znači da će toga i biti. I kad već znamo da će da bude rat, a biće, ja vam kažem, jer vidim šta se događa, i kako se svi spremaju. Niko se ne priprema za razgovore, samo gledaju ko će da bude na čijoj strani. Kopaju svoje rovove i čekaju početak. A znaju da rat dolazi i samo se spremaju - rekao je Vučić.
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
