Politika

BIĆE RAT Vučić upozorio: Ceo svet se sprema za rat, kopaju rovove i gledaju ko će biti na čijoj strani

В.Н.

03. 10. 2025. u 12:14

PREDSEDNIK Srbije ALeksandar VUčić upozorio je na to da se ceo svet sprema za rat.

БИЋЕ РАТ Вучић упозорио: Цео свет се спрема за рат, копају ровове и гледају ко ће бити на чијој страни

Novosti

- U celom svetu imate potpuni kolaps i haos. Biće sve teže u svetu i biće teže kod nas po određenim pitanjima iz prostog razloga, što ljudi moraju da znaju, da se svi pripremaju za rat. A kad se pripremaju za rat, onda to znači da će toga i biti. I kad već znamo da će da bude rat, a biće, ja vam kažem, jer vidim šta se događa, i kako se svi spremaju. Niko se ne priprema za razgovore, samo gledaju ko će da bude na čijoj strani. Kopaju svoje rovove i čekaju početak. A znaju da rat dolazi i samo se spremaju - rekao je Vučić. 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JE LI, BRE, KOLIKO TI IMAŠ GODINA?! Hamad Međedović napustio meč sa najbezobraznijim teniserom na svetu! (VIDEO)

"JE LI, BRE, KOLIKO TI IMAŠ GODINA?!" Hamad Međedović napustio meč sa najbezobraznijim teniserom na svetu! (VIDEO)