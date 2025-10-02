VUČIĆ O IZJAVAMA SRĐANA MILIVOJEVIĆA: Znaju već svi da im je propala revolucija i znaju svi sa kim razgovaraju

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se medijima iz Kopenhagena gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice i komentarisao navode Srđana Milivojevića da "izaziva nemire u regionu".

Foto: Printskrin

- Znaju već svi da im je propala revolucija i znaju svi sa kim razgovaraju. Što se tiče tih ljudi koji idu u inostarstvo da napadaju svoju zemlju, to govori o njima. Ne moram da trošim reči. Narod to odlično prepoznaje. Možda smo krivi zato što ne slušam Severinu i zato što ne želim da se izvinjavam za Jasenovac, što su oni činili. Moja politika će da ostane takva kakva je bila, a to je politika mira i stabilnosti. Evo 14 godina nemamo ni sukobe ni ratove, ali imamo ponos i dostajanstvo koje su nam oni brutalno uzeli i gazili kada su vladali Srbijom - rekao je Vučić.