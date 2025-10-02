VUČIĆ O IZJAVAMA SRĐANA MILIVOJEVIĆA: Znaju već svi da im je propala revolucija i znaju svi sa kim razgovaraju
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se medijima iz Kopenhagena gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice i komentarisao navode Srđana Milivojevića da "izaziva nemire u regionu".
- Znaju već svi da im je propala revolucija i znaju svi sa kim razgovaraju. Što se tiče tih ljudi koji idu u inostarstvo da napadaju svoju zemlju, to govori o njima. Ne moram da trošim reči. Narod to odlično prepoznaje. Možda smo krivi zato što ne slušam Severinu i zato što ne želim da se izvinjavam za Jasenovac, što su oni činili. Moja politika će da ostane takva kakva je bila, a to je politika mira i stabilnosti. Evo 14 godina nemamo ni sukobe ni ratove, ali imamo ponos i dostajanstvo koje su nam oni brutalno uzeli i gazili kada su vladali Srbijom - rekao je Vučić.
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
Komentari (31)