VUČIĆ IZ KOPENHAGENA: Svi se pripremaju za rat - niko više nikoga ne želi da sluša (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obratio se iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice.

Foto: Printskrin/TV Pink

Predsednik je govorio o važnim sastancima, koje je imao, ali i onom koji sledi, a to je sastanak sa generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom.

- Razgovarao sam sa kancelarom Mercom. Prisustvovao sam konferenciji koju su organizovali Makron i Meloni, protiv narkotrafikinga. Tu smo saznali neverovatne detalje, koliko novca zarađuju. Mnogo zemalja je bilo prisutno. Razgovarali smo o finansijskim efektima, zdravlju ljudi... O sintetičkim drogama...Mi kao cela Evropa moramo na to zajednički da odgovorimo - istakao je Vučić.

- Imali smo poseban panel oko sigurnosti i bezbednosti u Evropi. Tu sam predstavljao stavove Srbije, govorio o tome, verujem da smo bili pažljivo saslušani. Što se samog samita tiče, uvek je korisno doći. Sledi mi bilaterala sa Ruteom. Sad čujem da traže bilateralu još neki veoma značajni lideri, ne znam da li ćemo stići. Ostaje mi veoma važna bilaterala sa Ruteom, oko veoma važnih stvari, od KiM, stanja u regionu, do svih drugih pitanja. Jedna tema je na samitu dominirala, Ukrajina. Iza zavese se pričalo o Gazi, a na samom samitu o Ukrajini. Predsednik Zelenski je posebno kritikovao Mađarsku. Sva koncentracija njihova ide na Ukrajinu, a mi moramo da gledamo kako da rešimo naše probleme - naveo je predsednik.

- U Čehovljevoj drami u prvom činu imate okačenu pušku o zidu. U trećem činu ta puška uvek mora da opali. Kad dižete na pet odsto, a prosek je bio 2,1 odsto, pa je podizano to su ogromne pare... To znači da se svi spremaju za sukobe i rat, da budem sasvim otvoren. Samo je pitanje kojoj strani neko pripada. A mi bismo hteli da izbegnemo ratove i sukobe - ističe Vučić.

On je rekao da niko više nikoga ne želi da čuje, da sasluša i da se svi ozbiljno spremaju za ratove i da zato neće biti lako da se razgovara o drugim temama.

Ukazao je da zemlje dobrovoljno i svojevoljno dižu učešće BDP-a za odbranu i dodao da će zbog toga biti slabiji ekonomski rast, da će biti manje ulaganja u ekonomiju, u veštačku inteligenciju i sve drugo.

- Mi smo to na vreme primetili, mi smo zato ranije krenuli da ulažemo, moramo da sačuvamo svoju zemlju. Ali, ovo govori u kom smeru ceo svet ide. Nema velike filozofije - rekao je Vučić.

O NIS-u

Na pitanje da prokomentariše pisanje "Novosti" o ruskom rešenju za prevazilaženje sankcija NIS-u, Vučić kaže da to jeste tačno, ali da je pitanje hoće li Amerikanci to da prihvate.

- Ja nisam siguran u to, a nadam se da hoće. Ne mislim da Amerikanci traže finansijski interes, mislim da je veća igra u pitanju. Voleo bih da grešim i da su Rusi pronašli čarobnu formulu i da taj problem ršee. A da li verujem u to i da li sam siguran, nažalost plašim se da moj nos dobro prepoznaje teške situacije. Ne bih nikada ni govorio narodu o teškoj situaciji, plašim se da će stvari biti mnogo gored od toga - kaže Vučić.

O navodima Srđana Milivojevića

O navodima Srđana Milivojevića da "izaziva nemire u regionu", predsednik kaže:

- Znaju već svi da im je propala revolucija i znaju svi sa kim razgovaraju. Što se tiče tih ljudi koji idu u inostarstvo da napadaju svoju zemlju, to govori o njima. Ne moram da trošim reči. Narod to odlično prepoznaje. Možda smo krivi zato što ne slušam Severinu i zato što ne želim da se izvinjavam za Jasenovac, što su oni činili. Moja politika će da ostane takva kakva je bila, a to je politika mira i stabilnosti. Evo 14 godina nemamo ni sukobe ni ratove, ali imamo ponos i dostajanstvo koje su nam oni brutalno uzeli i gazili kada su vladali Srbijom - rekao je Vučić.

O Ognjenu Mirkoviću

O studentu FDU, Ognjenu Mirkoviću, koga su zadržali Izraelci, predsednik kaže:

- Polako, da vidimo kako stvari stoje. Nisu pitali državu kada su išli tamo gde su išli. Misle da se sve rešava tako što klikneš na tastaturu i pokupiš sto lajkova, pa si mnogo pametan. Jasno je bilo njima u šta se upuštaju. Spasavaju svet, mrzimo sve koji drugačije misle, a onda ćemo od tih koji drugačije misle da tražimo pomoć. Bez obzira što su sami svojom neodgovornošću upali u sve to, naša je obaveza kao države da pomognemo našim državljanima. To da su neodgovorni, neozbiljni, i više od toga - kaže Vučić.

O SSP

Predsednik je izjavio da je predlog Stranke slobode i pravde o osnivanju regionalnog suda ili centra za brobu protiv kriminala i korupcije na teritoriji Zapadnog Balkana veoma štetan i zlonameran i istakao da su Srbiji potrebni sudovi koji donose pravdu, pravo i istinu, a ne sudovi koji sude po političkom nalogu spolja.

- Oni bi da nas razvlaste, da nemamo nikakve sudove, da unište Srbiju u potpunosti - rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, ovaj predlog ima veze sa samim članovima Stranke slobode i pravde.

- Oni polaze od sebe i znaju koliko su korumpirani, koliki su lopovi bili i šta su radili, pa polazeći od sebe računaju da su svi drugi takvi, a nisu - rekao je Vučić.