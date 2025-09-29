SAZNAJEMO: Nagoveštaj promena u tužilaštvu! Izbori za tužilački Savet više nisu pod kontrolom LJubivoja Đorđevića!

NAKON više od 15 godina provedenih na mestu predsednika komisije za izbor članova Visokog saveta tužilaštva glavni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu Ljubivoje Đorđević neće više obavljati tu dužnost, saznaju "Novosti".

Ljubivoje Đorđević / Foto P. Mitić

Na predstojećim tužilačkim izborima koji bi trebalo da se održe u decembru ove godine, Đorđević neće uopšte biti u izobrnoj komisiji, jer iako se prijavio, on na današnjoj sednici Visokog saveta tužilaštva nije izabran ni za člana, ali ni za zamenika člana izborne komisije.

Još nije poznato ko će Đorđevića zameniti na mestu predsednika izborne komisije, ali sve ukazuje da ovakve odluke nadležnih slute ozbiljne promene u javnom tužilaštvu.

Podsetimo, sam Đorđević šefuje već 15 i po godina Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, a za njega se u javnosti vezuje niz spornih slučajeva nelegalnih gradnji u centru Beograda, posebno na opštini Vračar.

Na toj funkciji je od 2010. godine, tačnije od kada je sproveden skandalozni reizbor tužilaca i sudija u Srbiji, i kada je više od 800 njih ostalo bez posla.

Prema informacijama do kojih smo došli, upravo je Đorđević bio predsednik komisije za izbor članova Saveta (tada se zvalo Državno veće tužilaca) koji je sproveo reizbor javnih tužilaca.