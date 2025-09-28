ŠIROM Srbije se održavaju skupovi "Građani protiv blokada", a Centar za društvenu stabilnost, koji je organizator, najavio je da će skupovi biti održani u više od 200 mesta.

Foto: Novosti

Knjaževac neće blokade Novosti Baka iz Pirota pozdravlja okupljene građane Brus neće blokade Novosti Novosti Novosti Senta protiv blokada Novosti Smederevo protiv blokada Novosti Kuršumlija neće blokade Novosti Leskovac protiv blokada Novosti Zahtevi za objektivnost slobodnih građana ispred RTS Građani su ispred RTS poručili da "ne daju Srbiju" i da je dosta blokada. - Došli smo ovde da podsetimo RTS, pre svega uredništvo i odgovorne ljude, da su oni javni servis koji se finansira novcem svih građana Srbije - naveli su oni. Kazali su da RTS ne može da zauzima političku stranu i da podržava obojenu revoluciju, već mora da izveštava objektivno. Poručili su da neće blokirati zaposlene u RTS, već da žele da ih podsete da su dužni da služe građanima Srbije jer se finansiraju novcem svih građana. Zahteve su sveli su tri tačke: 1. Oslobađanje RTS od revolucionarnih siledžija, od onih koji su iznutra blokirali RTS i koji mesecima obmanjuju narod. Mi, narod Srbije, nećemo da plaćamo partijske parazite, žute ološ elite, i njihove nasilnički program.



3. Zahtevamo punu krivično-pravnu, finansijsku i disciplinsku odgovornost za sve one koji su, iako plaćeni od građana, učestvovali u pokušaju državnog udara i ometali proces normalnog rada nacionalnog javnog servisa.

Sve ovo očekujemo da rukovodstvo RTS sprovede u narednih 30 dana, u protivnom, izborićemo se, na istom ovom mestu, a u skladu sa zaključcima od 12. aprila, za smenu celokupnog rukovodstva RTS. Nije srpski ćutati, i narod više neće da ćuti - poručili su. Novosti Novosti Blokaderi žele krvoproliće u Bogatiću U Bogatiću slobodni građani koji su izašli na skup protiv blokada trpe teror blokadera kojk bukvalno hoće da ih ubiju. Novo Miloševo protiv blokada Novosti Subotica neće blokade Novosti Građani Vlasotinca protiv blokada Novosti Žitorađa neće blokade Novosti Prokuplje protiv blokada Novosti Užice protiv blokada Novosti Sečanj neće blokade Novosti Novosti Srbobran protiv blokada Novosti Vučić sa građanima u Obrenovcu Predsednik Srbije Aleksandar Vučić šeta sa građanima koji su protiv blokada Obrenovcem. Vučića su obestili da u Obrenovcu šeta 6.000 građana koji neće blokade. Foto: Новости POGLEDAJ GALERIJU Foto: Printskrin TV Pink Šabac protiv blokada Novosti Ratni veterani nose veliku srpsku zastavu kroz Kosovsku ulicu Novosti Novosti Novosti Zaječar protiv blokada Novosti Lapovo protiv blokada Građani stigli ispred RTS Loznica protiv blokada Novosti Novosti Ljubovija neće blokade Novosti Pazova protiv blokada Novosti Ruma se ne blokira Novosti Kikinda protiv blokada Novosti Novosti Majdanpek neće blokade Novosti Novosti Novosti Mali Zvornik protiv blokada Novosti Kragujevac neće blokade Novosti Golubac protiv blokada Novosti Kraljevo neće blokade Novosti Slobodni građani idu ka RTS Novosti Građani Zaječara kazali šta misle o blokadama Sajlovo neće blokade Begeč protiv blokada Novosti Novosti Kotež neće blokade Novosti Građani Voždovca idu ka RTS Novosti Bajkeri krenuli ka RTS Građani se okupljaju u Novom Sadu Novosti Novosti Novosti Građani Kraljeva protiv blokada Novosti Mali Zvornik neće blokade Novosti Novosti Obrenovac protiv blokada Novosti Novosti Novosti

Centar za društvenu stabilnost pozvao je sve građane koji se protive fizičkim blokadama fakulteta i saobraćajnica da se pridruže, kako je istaknuto, do sada najvećoj mirnoj i porodičnoj šetnji u svakom većem mestu u Srbiji.

"Mirnom, porodičnom šetnjom pokažimo šta tiha većina u Srbiji misli o višemesečnim blokadama fakulteta i saobraćajnica, i društvenoj nestabilnosti koju podstiče radikalna manjina", navedeno je u objavi Centra na Instagramu.

Dodali su da očekuju prisustvo više od 200.000 građana koji će poslati snažnu poruku da je vreme da se protivzakonite blokade, nasilje i društvene podele zaustave.

Kako je navedeno, u Beogradu će se održati protestna šetnja do zgrade RTS-a u Takovskoj ulici, kako bi okupljeni zajednički uputili zahtev javnom servisu da istinito, sveobuhvatno i odgovorno izveštava o događajima koji se tiču svih građana.

Objavljene su i tačne lokacije održavanja skupova, a prema najavi, skupovi građana koji se protive blokadama biće održani, između ostalog, u Novom Sadu na tri lokacije u Pančevu, Starčevu, Vršcu, Kovinu, Kovačici, Alibunaru, Beloj Crkvi, Plandištu, Opovu, Šapcu, Bogatiću, Vladimircima, Loznici, Lešnici, Krupnju, Malom Zvorniku, Ljuboviji, Priboju, Prijepolju, Novoj Varoši, Sjenici, Čačku, Lučanima, Gornjem Milanovcu, Ivanjici, Bajinoj Bašti, Užicu, Požegi, Arilju, Petrovcu na Mlavi, Velikom Gradištu, Golupcu, Kučevu, Žagubici, Žabarima, u Kragujevcu na dve lokacije, Topoli, Batočini, Kniću, Lapovu, Rači, Jagodini, Paraćinu, Ćupriji, Svilajncu, Despotovcu, Rekovcu.

Skupovi "Građani protiv blokada" biće održani i u Kraljevu, Vrnjačkoj Banji, Raški, Jošaničkoj Banji, Knjaževcu, Boru, Zaječaru, Majdanpeku, Donjem Milanovcu, Kladovu, Sokobanji, Negotinu, Boljevcu, Valjevu, Ubu, Lajkovcu, Mionici, Osečini, Ljigu, Kruševcu, Ćićevcu, Trsteniku, Kanjiži, Senti, Novom Kneževcu, Novom Bečeju, Zrenjaninu, Titelu, Sečnju, Inđiji, Rumi, u Sremskoj Mitrovici na tri lokacije, Pećincima, Irigu, Šidu, Sremskim Karlovcima, Novim Banovcima, Staroj Pazovi.

Skupovi će biti održani i u Subotici na tri lokacije, u Bačkoj Topoli, Malom Iđošu, Bečeju, Bačkoj Palanci, Somboru, Odžacima, Vrbasu, Kuli, Novoj Crnji, Srbobranu, Apatinu, Beočinu, Žablju, Temerinu, Bačkom Petrovcu, Kikindi, Brusu, Aleksandrovcu, Varvarinu, Smederevu, Velikoj Plani, Požarevcu, Leskovcu, Vranju, Nišu, Aleksincu, Gadžinom Hanu, Paraćinu, Aranđelovcu, Leskovcu, Crnoj Travi, Vlasotincu, Bojniku, Lebanu, Medveđi, Vranju, Vladičinom Hanu, Bujanovcu, Trgovištu, Bosilegradu, Kuršumliji, Žitorađi, Prokuplju, Blacu, Pirotu, Babušnici, Beloj Palanci, Dimitrovgradu, Obrenovcu.

Okupljanja građana koji se protive blokadama održana su do sada pet puta počev od 20. avgusta, a svaki put je broj okupljenih i broj mesta u kojima su skupovi održani bio veći.

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, na skupovima građana protiv blokada održanim 13. septembra okupilo se više od 144.000 građana u 125 mesta širom Srbije.

Sa tih skupova okupljeni građani su poručili da žele da se vrati normalan život kakav su imali pre blokada, da se slobodno kreću, rade i uče.

Svi skupovi protiv blokada bili su prijavljeni i protekli mirno, bez incidenata.