Politika

"HOĆEMO LI ČUTI IZVINJENJE OD BORKA?" Brnabić: Ovakvim lažima ponižavaju sebe, a ne Aleksandra Vučića

В. Н.

26. 09. 2025. u 15:16

PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić pita se hoće li Borko Stefanović, zamenik predsednika Stranke slobode i pravde, uputiti izvinjenje.

ХОЋЕМО ЛИ ЧУТИ ИЗВИЊЕЊЕ ОД БОРКА? Брнабић: Оваквим лажима понижавају себе, а не Александра Вучића

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

- Sada kada je ministar spoljnih poslova Marko Đurić potvrdio da je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić bio pozvan na večernji prijem kod predsednika SAD Donalda Trampa još 2. septembra, ali da nije stigao zbog drugih, ranije zakazanih sastanaka, hoćemo li čuti izvinjenje od Borka i ostalih brzopoteznih manipulanata? Ne. Zato što njima nije važna istina, a ni ugled Srbije i naših institucija. Njima je važno da udare po Srbiji. A takođe ne razumeju, jer nisu nikada takvu politiku vodili, da su ozbiljni, sadržajni razgovori, neuporedivo važniji od fotografija. Tokom takvih razgovora se izborite za Srbiju, a fotografijama se borite za svoj imidž. A njima je imidž vazda bio važniji od politike i rezultata. I na kraju UN balade, samo su Aleksandar Vučić i Sergej Lavrov imali pune bilateralne sastanke sa državnim sekretarom SAD Markom Rubiom. I, šta ćemo sad? Zaključak: Ne ponižavaju ovakvi kao Borko ili hrvatski mediji, ovakvim objavama i lažima Aleksandra Vučića, već ponižavaju sebe - iz dana u dan - objavila je Brnabić na mreži X.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ČETIRI TAČKE ODBRANE SRBA: Analiza Novosti - Koji su mehanizmi zaštite našeg naroda na KiM koje je tražio Vučić na Generalnoj skupštini UN
Politika

0 17

ČETIRI TAČKE ODBRANE SRBA: Analiza "Novosti" - Koji su mehanizmi zaštite našeg naroda na KiM koje je tražio Vučić na Generalnoj skupštini UN

POZIV predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa Ist Rivera da međunarodna zajednica zaštiti Srbe na Kosovu i Metohiji koji trpe neviđeni teror vlasti Aljbina Kurtija poslednji je trenutak da se politički Zapad trgne, jer bi ćutanje, a često i otvorena podrška kršenju univerzalnih principa prava i pravde u našoj južnoj pokrajini moglo da im se vrati kao bumerang.

26. 09. 2025. u 12:38

Kata
Kolumne

0 1

Kata

PROBUDIO se iz dubokog pritvorskog sna bivši prvi specijalni tužilac Crne Gore Milivoje Katnić zvani Kata i iz učmalog pritvorskog sobička u Spužu prilično mamuran došao do "otkrića" da su za rat "kavčana" i "škaljaraca" krivi niko drugi nego predsednik Srbije Aleksandar Vučić i bivši ministar policije Nebojša Stefanović!

26. 09. 2025. u 11:15V.K.

Politika
Tenis
Fudbal
ZA CENZURU! Dakota u providnoj čipki - bez grudnjaka i gaćica

ZA CENZURU! Dakota u providnoj čipki - bez grudnjaka i gaćica