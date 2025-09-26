"HOĆEMO LI ČUTI IZVINJENJE OD BORKA?" Brnabić: Ovakvim lažima ponižavaju sebe, a ne Aleksandra Vučića
PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić pita se hoće li Borko Stefanović, zamenik predsednika Stranke slobode i pravde, uputiti izvinjenje.
- Sada kada je ministar spoljnih poslova Marko Đurić potvrdio da je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić bio pozvan na večernji prijem kod predsednika SAD Donalda Trampa još 2. septembra, ali da nije stigao zbog drugih, ranije zakazanih sastanaka, hoćemo li čuti izvinjenje od Borka i ostalih brzopoteznih manipulanata? Ne. Zato što njima nije važna istina, a ni ugled Srbije i naših institucija. Njima je važno da udare po Srbiji. A takođe ne razumeju, jer nisu nikada takvu politiku vodili, da su ozbiljni, sadržajni razgovori, neuporedivo važniji od fotografija. Tokom takvih razgovora se izborite za Srbiju, a fotografijama se borite za svoj imidž. A njima je imidž vazda bio važniji od politike i rezultata. I na kraju UN balade, samo su Aleksandar Vučić i Sergej Lavrov imali pune bilateralne sastanke sa državnim sekretarom SAD Markom Rubiom. I, šta ćemo sad? Zaključak: Ne ponižavaju ovakvi kao Borko ili hrvatski mediji, ovakvim objavama i lažima Aleksandra Vučića, već ponižavaju sebe - iz dana u dan - objavila je Brnabić na mreži X.
