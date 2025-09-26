Politika

BLOKADERI OPET MALTRETIRAJU NAROD: Desetak zgubidana blokiralo raskrsnicu - narod besan (VIDEO)

В. Н.

26. 09. 2025. u 12:40

DESETAK blokadera zgubidana ponovo maltretira građane, ovaj put stanovnike prestonice, ali i građane Novog Sada.

Foto: Printskrin

Oni su organizovali još jedan blokadni performans, kako bi narodu još jednom zagorčali dan. Građani su besni, jer ne mogu normalno da se kreću i obavljaju svoje aktivnosti.

Deset blokadera blokiralo je Ulicu kneza Miloša, jednu od najprometnijih saobraćajnica u centru Beograda.

I blokaderi u Novom Sadu maltretiraju građane.

