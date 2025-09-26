BLOKADERI OPET MALTRETIRAJU NAROD: Desetak zgubidana blokiralo raskrsnicu - narod besan (VIDEO)
DESETAK blokadera zgubidana ponovo maltretira građane, ovaj put stanovnike prestonice, ali i građane Novog Sada.
Oni su organizovali još jedan blokadni performans, kako bi narodu još jednom zagorčali dan. Građani su besni, jer ne mogu normalno da se kreću i obavljaju svoje aktivnosti.
Deset blokadera blokiralo je Ulicu kneza Miloša, jednu od najprometnijih saobraćajnica u centru Beograda.
I blokaderi u Novom Sadu maltretiraju građane.
BONUS VIDEO: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
RUSKI AMBASADOR: Ako NATO to uradi, izbiće rat
AKO NATO obori ruski avion, to će značiti vojni sukob, izjavio je ambasador Rusije u Parizu Aleksej Meškov.
25. 09. 2025. u 16:04
RUSI NAPALI SEVERNO OD KIJEVA: Desetine hiljada ljudi bez struje i vode, Ukrajinci besni zbog nedostatka odbrane
RUSKI dronovi gađali su u četvrtak, 25. septembra, ključnu infrastrukturu u gradovima Černigov i Nižin na severu Ukrajine, ostavivši desetine hiljada stanovnika bez struje i vode.
25. 09. 2025. u 16:56
POREKLO BREGOVIĆA: "Otac Hrvat, majka Srpkinja, žena muslimanka, na koga je trebalo pucati?"
MUZIČAR Goran Bregović rođen je u Sarajevu, a odrastanje je prema njegovim rečima, bilo teško zbog oca alkoholičara.
26. 09. 2025. u 10:41
Komentari (0)