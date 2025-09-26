"BORKO, SEDI, KEC KO VRATA" Oštre reakcije na izjavu Stefanovića: Čekaš da te mrzitelji Srbije stave na kanabe, da pljuješ svoju zemlju
STIGLE su oštre reakcije na izjavu Borka Stefanovića, zamenika predsednika Stranke slobode i pravde, koji je posetu predsednika Aleksandra Vučića Njujorku i učešće na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija nazvao "neslavnom epizodom ćaci diplomatije".
- Neslavna epizoda ćaci diplomatije u Njujorku se završava nervoznim Vučićem koji nije privlačan za sastanak bilo kome od značaja za Srbiju - naveo je Stefanović.
Piper: Borko, sedi, kec ko vrata
Novinar Uroš Piper podsetio je gde je Srbija bila dok je Borko vodio Ministarstvo spoljnih poslova.
- Reče Borislav. Pardon, Borko.
Čovek promenio ime onomad, sramota ga bilo da ime lepo srpsko ime Borislav.
Gde smo bili dok je Borislav, pardon Borko vodio Ministarstvo spoljnih poslova 2007. - 2012.
1. Jednostrano proglašena nezavisnost Ksoova februar 2008. - Država Srbija i MSP u mišjoj rupi.
2. Država Srbija i MSP platili 2009. godine 900,000$ za rešenje slučaja Miladin Kovačević - Nije rešen.
3. Država Srbija i MSP hapsili Srbe i predavali Haškom tribunalu objašnjavavajući da ćemo tako ući u EU do 2012. godine - Nismo ušli.
4. Država Srbija i Borkov MSP nisu uspeli da izdejstvuju NIJEDNO povlačenje priznanja secesije Kosova do 2012. - vlast posle 2012. godine svojom uspešnom politikom obezbedila više od 20 povlačenja priznanja.
Borko, sedi KEC ko vrata!
Ipak, ne očajavaj, ima posla: Bićeš pomoćnik drugog asistenta garderobera za sledeću pesmu Evrovizije - objavio je Piper na mreži X.
Pantić Pilja: Koliko si jadan i bedan, po malo i nesrećan Borislave
Borislave Borko Stefanovicu, dok je za tebe najveće dostignuće diplomatije odlazak u Bečku operu, za Aleksandra Vučića je obraćanje u UN, istakla je član Predsedništva Srpske napredne stranke Biljana Pantić Pilja.
- Kaže Borislav da se Aleksandar Vučić nije sastao sa značajnim ljudima. Za Borislava su očigledno nebitni Gutereš, Kalas, Berset....
Borislave, znamo da su za tebe značajni Šrider, Bratulica i Picula. Sa njima nije. I neće.
Aleksandar Vučić je održao istorijski govor u UN i dostojanstveno je predstavljao svoju zemlju. Kao i uvek.
Ali šta ti Borislave znaš o dostojanstvu, trci u Brisel kod HDZ poslanika da im cmizdriš na svoju zemlju.
Koliko si jadan i bedan, po malo i nesrećan Borislave, kad znaš da te građani Srbije ne žele, kad znaš da Srbija ima lidera kao što je Aleksandar Vučić a ti čekas da te mrzitelji Srbije stave na kanabe da pljuješ svoju zemlju - objavila je Pantić Pilja na svom Instagram profilu.
Starović: Činjenice neumoljive, a narod dovoljno politički pismen
Ministar za evropske integracije i član Predsedništva SNS Nemanja Starović ističe da je neverovatna je lakoća sa kojom lideri tajkunske opozicije ispaljuju lako proverljive neistine, sa isključivim ciljem stvaranja mehura paralelne stvarnosti, uzdajući se u danonoćni rad sopstvenih medijskih trovačnica.
- U takvom imaginarijumu je moguće svaki uspeh predstaviti kao neuspeh i svaku malu pobedu kao veliki poraz. Međutim, činjenice su neumoljive, a narod Srbije dovoljno politički pismen da više ne naseda na takve medijske manipulacije.
Predsednik Srbije je i ove godine imao izuzetno zapažen nastup pred Generalnom skupštinom UN, propraćen desetinama susreta sa liderima država sa svih meridijana. Svaki od tih razgovora je bio u funkciji ojačavanja međunarodne pozicije Republike Srbije i zaštite naših vitalnih nacionalnih interesa, što možda nije od posebnog značaja za Borka Stefanovića, ali za naš narod svakako jeste. To se odnosi i na susret predsednika Vučića sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom, kojem Stefanović nikada neće imati priliku da u lice spočita beznačajnost - objavio je Starović na mreži X.
