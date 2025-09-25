"POŠTUJEM MERE PREDSEDNIKA VUČIĆA, SVE" Đulka Majstorović iz Leskovca - Uradio je mnogo za Srbiju! (VIDEO)

ĐULKA Majstorović iz Leskovca, koja je izbegla iz Bosne i Hercegovine, poručuje u okviru kampanje "Srbija podržava narod", da poštuje sve mere predsednika Vučića.

"1993. godine došla sam kao izbeglica u Srbiju. Brat mi je otišao na ratište. Samo što je otišao, poginuo je. Teške godine su bile. Bilo je situacija – nisam imala drva. Išla sam u ove orahe tu. Kupila sam krpice, klipice, tako da naložim, da napravim neku čorbicu i tako da nešto jedem, malo da se zagrejem", rekla je Majstorović.

"Nemarnost čoveka... Nisam se obratila doktoru, nego sam opet nastavila da idem da radim, da radim, da radim... Infarkt je bio", dodala je.

"Ogrev, on je najpotrebniji, ogrev. Zime su ponekad jake i hladne. Poštujem mere predsednika Vučića sve. Uradio je mnogo za Srbiju, jer znam kad sam došla kako je bilo i šta je bilo. Sad, od miline, gde god pođeš – milina. Ništa lepše nema od Srbije i od svog naroda", poručila je Đulka Majstorović.

