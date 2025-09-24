"POZVAO SAM TRAMPA DA POSETI SRBIJU" Vučić o detaljima susreta sa Rubijom: Ton je bio prijateljski, neće biti lako oko NIS-a

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se iz Njujorka nakon govora na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku.

Foto: Youtube/Printscreen

Vučić je najavio da će razgovarati i sa predsednikom Finske Aleksanderom Stubom, predsednikom Gruzije Mihailom Kavelašvilijem i sa generalnim sekretarom Saveta Evrope Alanom Berseom.

Kaže da se nada da će se sa američkim partnerima naći rešenje za tarife.

Najavio je sastanak sa Antoniom Koštom, a očekuje i sastanke sa najvažnijim predstavnicima VB, Nemačke...

- Ne mogu sve da zapamtim, da budem sasvim iskren, ali ćemo stići sve da uradimo. U razgovoru sa Markom Rubijom rekao bih da je ton bio prijateljski, sastanak sadržajan, pozvao sam predsednika Trampa da poseti Srbiju. Govorili smo o svim važnim temama - kazao je Vučić.

Kaže da je molio za produženje odluke o odlaganju sankcija NIS.

- Govorili smo o svim važnim temama, nije bio lak razgovor oko sankcija NIS-u, molio sam za produženje još mesec ili dva, ali želim samo da vam kažem da to neće biti jednostavno. Iako slučajno donesu odluku o produženju od mesec dana, to će biti zato što je juče sekretar Rubijo pažljivo slušao naše molbe, ali se vidi njihova odlučnost da ovoga puta ne odustaju od sprovođenja sankcija, tako da još ne znam koja će njihova konačna odluka biti, ali ako slučajno dobijemo tih mesec dana, a ne verujem da ćemo dobiti, ako ih i slučajno dobijemo, dobićemo ih zbog ovog razgovora i dobićemo ih samo mesec dana, a onda nam prestaju drugi problemi.