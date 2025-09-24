Politika

BLOKADERI PRAVE HAOS U ZAJEČARU: Bacili dimnu bombu u Skupštini - prskali biber sprejem odbornike (VIDEO)

В. Н.

24. 09. 2025. u 11:01

BLOKADERI pravi haos u Skupštini grada Zaječara.

БЛОКАДЕРИ ПРАВЕ ХАОС У ЗАЈЕЧАРУ: Бацили димну бомбу у Скупштини - прскали бибер спрејем одборнике (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Blokader Uglješa Đuričković upotrebio je biber sprej isprskavši tom prilikom gradonačelnika, predsednika Skupštine Zaječara i nekoliko većnika.

Dimnu bombu aktivirao je Miroslav Marinković, blokader odbornik ispred "Promena u koju verujemo".

Danas je trebalo da se održi sednica Skupštine grada, međutim, zbog divljanja opozicije ona je prekinuta.     

