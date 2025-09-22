TO "ŽULJA" PICULU Vučević brutalno odgovorio izaslaniku EP: Besan je zbog preleta moćnih "Rafala"
LIDER SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević odgovorio je Toninu Piculi na sramnu izjavu da "Vučić i dalje namerava da sedi na više stolica".
- A Vas očigledno "žulja" Vaša stolica, pa opet kibicujete u komšijsko dvorište. Da je Picula stručnjak da nosi pušku, u to smo se uverili. Da je stručnjak za naoružanje, to malo teže. Ali ne treba biti stručnjak pa da vidiš koliko je Vojska Srbije snažna i opremljena najmodernijim oružjem i oruđem, a Srbija vojno nadmoćnija od Hrvatske. To žulja Piculu. Besan je zbog preleta moćnih “Rafala” na paradi “Snaga jedinstva”. Umesto da mu je drago što je mogao da ih vidi u komšiluku jer za njegovu državu su nedostupni. Nije stvar u stolicama. Stvar je u sposobnosti i postovanju koje uživa nečije državno rukovodstvo. Zato Srbija može i ima- poručio je Vučević putem Iksa.
