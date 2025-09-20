Politika

"ISTOVARUJU PRISTALICE SNS" Rasističko izveštavanje Žakline Tatalović

20. 09. 2025. u 20:08

VODITELjKA N1 Žaklina Tatalović nastavlja da šokira javnost rasističkim izveštavanjem.

Foto: Printskrin

- Iz autobusa se istovaruju pristalice SNS-a koje su došle organizovano a sa druge strane su građani koji su došli samostalno - rekla je ona.

