MOĆNA NEVA: Raketni sistem koji je oborio nevidljivi F-117 (VIDEO)

В.Н.

20. 09. 2025. u 12:20

NA vojnoj paradi "Snaga jedinstva" prikazan je i čuveni raketni sistem NEVA.

Ovaj raketni sistem korišćen je tokom NATO agresije 1999. godine, kada je pomoću njega oboren F-117 "nevidljivi". 

