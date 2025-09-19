"JA BIH VOLEO DA IZAĐU SA TOM LISTOM ŠTO PRE" Vučić: Ako mislite da će da nas spasu Đokić i Bakić...

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić kaže da se oko svega brinuo od početka, za svaki dan trajanja blokada, jer je znao koliku nam štetu to nanosi.

Foto: Tanjug

- Kada sam u martu video da Đokić nije hteo da razgovara sa svojom zemljom, a želeo da razgovara hteo je sa strancima, onda sam sve razumeo. Tada sam znao da ćemo pobediti, i da dolazi kraj, za svakoga ko dobro vidi šta se u politici zbiva, ali da oni neće hteti to da priznaju i da će gurati do kraja. Oni će gurati to do izborima, i na izborima će doživeti pravu katastrofu. Teži poraz nego prošli put. Svaki put im se čini da su blizu pobede. Uvek se obraćaju istim ljudima u istom balonu. Ne razumeju šta se događa van njih i oko njih, baš kao što je pisao vaš kolega Ivanović, da postoji mnogo ljudi koji različito vide stvari i koji žele normalan život. A što se liste tiče, ja bih voleo da izađu sa tom listom što pre, ja znam ko je na njoj, jer ako mislite da će da nas spasu Đokić i Bakić, i da će to da bude Srbija po meri građana, ne možete da verujete koliko će manje glasova dobiti, nego što su planirali i očekivali - rekao je predsednik, tokom gostovanja na Blic TV.