"OVAKO NEŠTO NIKAD NISMO IMALI" Vučević: Vojna parada biće prikaz na ponos i čast svih građana Srbije i srpskog roda

PREDSEDNIK Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je večeras da će vojna parada koja će se održati 20. septembra u Beogradu biti prikaz na ponos i čast svih građana Srbije i srpskog roda gde god da žive.

Vučević je naveo da je Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave dan koji simbolizuje pobedu u Prvom Svetskom ratu.

"Mi sa severa smo te 1918. godine dobili oslobođenje, dosanjali san da budemo deo Kraljevine SHS. Danas treba da razumemo vreme koje je pred nama. U delu javnosti olako se odbacuju praznici koji imaju odjeka u sadašnjosti", rekao je Vučević za Juronjuz.



Dodao je da je poruka predstojeće vojne parade referat onoga šta se radi u sektoru bezbednosti.

"Ne znam da li demonstrirati je pravilno upotrebljen glagol za ovu paradu. Ovo je referat onoga šta se radi u sektoru bezbednosti. Posle 10 godina ulaganja u vojsku, mnogo je urađeno. Vučić je imao viziju, još 2012. godine šta treba da se radi. Ovo je vrsta rekapitulacije, ovako nešto nikada nismo imali. Dva sata traje defile svega što imamo, a to sigurno nije sve što imamo da pokažemo, pretpostavljam da se čeka geopolitički momenat pravi. Ovo je prikaz na ponos i čast svih građana Srbije i srpskog roda gde god da žive", rekao je Vučević.

Osvrnuo se na višemesečna dešavanja na ulicama širom zemlje, navodeći da je za sve to napisan scenario spolja i da je reč o dugo pripremanom napadu, sa ciljem da se izgubi država.

"Sve bezbednosne strukture su daleko agilnije da odgovore na ono što nam se dešava. Spolja je napisan scenario, ima više adresa. Siguran sam da jedna zemlja iz komšiluka učestvuje, ali ne da je scenarista", rekao je Vučević.

Naveo je da je reč o dugo pripremanom napadu na Srbiju, da kada se desi tragedija da to bude momenat za obračun politički, a ne ujedinjenje i tugovanje.

Krvava šaka se odmah pokazala posle nadstrešnice, pa nepolitički zahtevi, mladi, bajkeri, roditelji, veterani, studenti. Uvek ista matrica. Cilj je da mi izgubimo državu", rekao je Vučević.

Istakao je da je država sačuvana u proteklih 10 meseci, da je predsednik sve dobro razumeo i da je vreme pokazalo da zna šta radi.

"Videlo se da postoji strategija države kako da se izađe iz ovoga. Nije odmah bilo akcije policije, već tolerancije. Nekulturno je ići u Brisel i žalili se na državu. To se ne radi. To rešavamo kući, ne iznosi se prljav veš. Mi to nikada nismo radili svojim političkim neistomišljenicima.Ne možete da pljujete svoju državu, Vojsku, partijarha, to se ne radi da biste se dopali nekom", rekao je Vučević.

