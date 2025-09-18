KOLEGE POTVRDILE DA JE BOGDAN TAJ MASKIRANI TIP KOJI JE LOMIO PROSTORIJE SNS ČIVILUKOM: "Ne možeš da ga ne primetiš, brat je..."

OKO BOGDANA Jovičića se digla prašina, jer je deo javnosti pokušao da ga pretvori u žrtvu kada je na sahranu oca doveden vezan, što je učinjeno s obzirom na to da se nalazi u pritvoru posle divljanja blokadera u Novom Sadu

Foto: Printscreen

Šolakovi mediji od studenta blokadera Bogdana Jovičića danima prave žrtvu, a uhapšen je 15. avgusta zbog razbijanja prostorija Srpske napredne stranke.

Ovako je izgledalo divljanje čiji je bio glavni vinovnik:

I dok se Šolakovi mediji pokušavaju da od Jovičića naprave žrtvu, stižu nam nove potvrde, osim onih zvaničnih policijskih, da je upravo on momak koji se krije iza te fantomke.

Naime, u grupi na Viberu koja okuplja njegove kolege sa FTN, oni pišu upravo o njemu:

Foto: Printscreen

Jedan od njih upitao je:

- Ozbiljno pitanje, ako je ono zaista Bogdan sa snimka sa ĐR, kako su uspeli da ga skontaju. Taj lik sa snimka ima kacigu masku.

Drugi mu je na to odgovorio:



- Po kamerama u gradu. Imaju raspoređene. Nekad ti ne znaci sto si maskiran na mestu protesta. Zato je bio savet prosli put da se menja odeca al ko ce to raditi

A treći je na to napisao:

- Brat je nosio civiluk kroz ceo grad bukvalno do samog kraja i kad su se ljudi razilazili, ne možeš da ga ne primetiš. Pred kraj ga samo upratili i to je to.

Dakle, eto, potvrda je stigla i od onih koji su Jovičiću najbliži.

