BRNABIĆ O POSETI PREDSEDNIKA JAPANU: "Ogromna čast je ukazana našem Aleksandru Vučiću i čitavoj Srbiji"

PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić gostuje u dnevniku PINK TV gde govori o aktuelnim temama.

Brnabić je govorila o posetama predsednika Vučića Japanu i Kini.

- Danas je jako dobar dan za Srbiju. Ogromna čast je ukazana našem predsedniku Aleksandru Vučiću, čitavoj Srbiji, svim našim građanima i čitavom našem narodu. Njega je lično dočekao car Naohito, takođe ispratio. Imali su dobar sadržajan sastanak. Nakon toga se, kao što ste i rekli sastao i sa japanskim premijerom. I ono što je značajno reći je da je to potvrda pametne, mudre, nezavisne spoljne politike, tog našeg kursa kojeg predvodi Aleksandar Vučić, zato što se pre samo nekih desetak dana susreo sa predsednikom Narodne republike Kine Si Đinpingom, kao i sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom. Ali samo kada pomislimo sa kim se sve sreo naš predsednik u poslednjih 6 meseci, tu vam je predsednik Evropskog saveta Antonio Košta koji je posetio Srbiju, tu vam je španski kralj Filipe, španski premijer Snačez, predsednik Češke, premijer Slovačke gospodin Fico i mnogi drugi evropski i svetski zvaničnici, predsednik UAE šeik Muhamed Bin Zajed Al Nahen.

Dodala je da smo mi do sada već navikli na posete visokih zvaničnika što nije prirodno za malu evropsku zemlju poput naše.

- Naš problem je što smo mi navikli na takve stvari. Što nikako nije ni prirodno ni noza zemlju pod ovakvim okolnostima, a posebno ne za jednu evropsku zemlju ipak naše veličine. Pored toga, Aleksandar Vučić se susreo sa predsednikom Ukrajine Vladimirom Zelenskim u Odesi. Imate ja mislim jedinog u ovom trenutku, pored predsednika Donalda Trampa, svetskog državnika koji u roku od mesec dana ili uopšte, može da se vidi sa predsednikom Ruske Federacije, sa predsednikom Ukrajine, predsednikom Narodne Republike Kine i japanskim carem. Dakle, to je Aleksandar Vučić uspeo da dobije za Srbiju, za naš narod, naše građane, našu ekonomiju, naš politički položaj globalno.

Istakla je kontrast između politike predsednika Aleksandra Vučića i predstavnika bivše vlasti.

- I to je u potpunom kontrastu što smo videli, recimo, prošle nedelje kada vidite predstavnike bivše vlasti koji trče po Briselu i trče po Strazburu da mole da se njihovoj zemlji, njihovom narodu, uvedu sankcije. Sa druge strane imate Aleksandra Vučića koji se bori da otvori neke nove perspektive,neka nova vrata, neke nove horizonte za našu zemlju i politički i ekonomski. I onda nije ni čudo što ljudi veruju Aleksandru Vučiću, a ne veruju ni dan danas onima koji su bivša vlast.

Govorila tome da opozicioni mediji nisu preneli vest o poseti predsednika Japanu i važnim sastancima.

- To je rekla bih prilično dobar pokazatelj toga da nisu ni profesionalni ni objektivni. Ako imate jedan dan u kome predsednik ima sastanak sa carem Japana, a zatim i sa premijerom Japana i da to nije prva vest, onda ne možemo govoriti o objektivnosti i profesionalosti. Još jednom su pokazali da nisu niti su objektivni niti profesionalni mediji, čitava grupa tajkunskih Šolakovih medija koja podržavaju blokadere nasilnike u Srbije. Ono što je zanimljivo, ako ste građani koji se informišu samo preko tih medija, za njih se ovakav dan za našu politiku, za našu ekonomiju, za naše pozicijaniranje, nije ni desio. To je zakopano tamo kao 20. 30. vest. Pa otvorite sajtove, to ne postoji kao vest. Nije se desilo.

Naglasila je da vest o poseti opozicioni mediji ne znaju kako da smeste u svoj narativ i da dokazaju da je njihov narativ laž.

- Ne znaju kako da je smeste u svoj narativ koji guraju već čitavu deceniju ili preko decenije.

