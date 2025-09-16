"DOK JA RADIM, ONI KOMENTARIŠU MOJ RAD" Vučić o Ponoševim napadima - Dela su moje najbolje reči!

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Japana nakon sastanaka sa japanskim carem i premijerom ove zemlje.

Vučić je odgovarajući na pitanja novinara komentarisao napade od strane opozicionara Zdravka Ponoša kojem ovoga puta smeta Vučićeva poseta Japanu i koji ga optužuje da radi na ličnoj promociji.

- Jedino što rade svakoga dana je da komentarišu moj rad, dok ja radim. Neretko i svoju slavu i mnoge druge praznike provedem u inostranstvu. I odavde sam čestitao i proslavio naš praznik, ali i učinio neke važne stvari za našu zemlju. Razgovor sa japanskom vladom za mene nije gubljenje vremena. Šta god uradio, nikada neće biti dobro. Ja mislim da ljudi vide ogroman trud. To nije uvek jednostavno, ne mogu to neki da razumeju. Nikada to nije bio deo njihovog karaktera. Što se tiče vojne parade, ne dižemo nikakvu buku, samo hićemo da pokaemo koliko je vojska napredovala. Neću nikakav govor da držim. Dela su moje najbolje reči - navodi predsednik.

