Politika

SMAJLOVIĆ: Paljenje prostorija SNS je korak ka gubitku demokratije i korak ka nasilju kao u Nepalu (VIDEO)

В. Н.

16. 09. 2025. u 09:04

NOVINARKA Ljiljana Smajlović izjavila je da je paljenje prostorija SNS korak ka gubitku demokratije i korak ka nasilju kao u Nepalu.

СМАЈЛОВИЋ: Паљење просторија СНС је корак ка губитку демократије и корак ка насиљу као у Непалу (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Smajlović o slučaju ubistva Čarlija Kirka i nasilnom svrgavanju vlasti u Nepalu kaže: 

- Mi već imamo političko nasilje a to je nasilje nad političkim protivnicima, paljenje njihovih prostorija i mi smo zbog toga na putu da izgubimo demokratiju.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
U 25 TAČAKA: Uputstvo tibetanskih mudraca za SREĆAN ŽIVOT

U 25 TAČAKA: Uputstvo tibetanskih mudraca za SREĆAN ŽIVOT