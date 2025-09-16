SMAJLOVIĆ: Paljenje prostorija SNS je korak ka gubitku demokratije i korak ka nasilju kao u Nepalu (VIDEO)
NOVINARKA Ljiljana Smajlović izjavila je da je paljenje prostorija SNS korak ka gubitku demokratije i korak ka nasilju kao u Nepalu.
Smajlović o slučaju ubistva Čarlija Kirka i nasilnom svrgavanju vlasti u Nepalu kaže:
- Mi već imamo političko nasilje a to je nasilje nad političkim protivnicima, paljenje njihovih prostorija i mi smo zbog toga na putu da izgubimo demokratiju.
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
UŽAS - DA SE PREVRNE ŽELUDAC: Upali gde proizvode krofne namenjene CG primorju - zatekli su HOROR scene (VIDEO)
Krofne su za mnoge jedna od najpoznatijih i najomiljenijih poslastica na svetu, ali posle gledanja snimka koji nam stiže iz Crne Gore pitanje je kako ćete ubuduće gledati na one kupovne.
13. 09. 2025. u 17:03 >> 17:10
Komentari (0)