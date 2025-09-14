ŠEŠELJ O SRAMNOM POTEZU SLOVENIJE: Nekada su gori od Hrvata

PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj kaže da ga nije iznenadilo što je Slovenija zabranila ulazak u zemlju predsedniku Miloradu Dodiku.

Foto: EPA/Koča Sulejmanović

- Slovenci nekada znaju da budu gori od Hrvata. Jedno stvar nemojte zaboraviti - prvi put parola "Srbe na vrbe" plasirana je u Sloveniji, u predvečerje Prvog svetskog rata, a ne u Hrvatskoj i oni nas nekada mrze gore nego Hrvati, a zaboravljaju koliko je Slovenaca spašeno u Srbiji u Drugom svetskom ratu - rekao je Šešelj za Informer TV.

Kaže da ne može da smisli Slovence jer su mogli sami da izađu iz Jugoslavije, a oni su namerno čekali Hrvate da bi tako olakšali hrvatski izlazak iz Jugoslavije.

- Ovde su im Srbi uvek davali određene olakšice, slovenačke firme rovare po Srbiji, a i hrvatske firme isto tako - upozorio je predsednik SRS.