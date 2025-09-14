"NAVIKAO JE DA SVE MOŽE DA SE KUPI, OD MARINIKE DO MINUTA": Poslanici brutalno odgovorili Đilasu

POSLANICI Milanko Jovanov, Biljana Pantić Pilja i Jelena Žarić Kovačević odgovorili su na najnoviju izjavu Dragana Đilasa u kojoj se navodi da su skupovi "Građani protiv blokada" finansirani od strane SNS.

- Nije Đilas otkrio ništa, jer nije ponudio nijedan dokaz niti bilo šta što liči na dokaz, već po običaju lupeta i laže. Ono što sigurno znamo, jer se sam pohvalio, jeste da je onaj blokader Janićijević dobio "900 hiljada evra za dan i po". Ako taj nikogović dobije toliko, koliko li tek dobijaju važniji od njega? Sa druge strane, Đilasova tarifa se zna. 619 miliona evra, što je sam prijavio kao prihod svojih firmi. Nije, doduše na dan, već za period dok je bio na vlasti i dok je 500.000 ljudi ostajalo bez posla i hleba. - izjavio je Jovanov na društvenoj mreži Iks.

pic.twitter.com/DigfI7iDI4 — Milenko Jovanov (@MilenkoJovanov) September 14, 2025

- Dragan Đilas koji je navikao da sve može da se kupi, od Marinike do minuta, misli da je sve na prodaju. On ne razume da postoji nesto sto nema cenu, neki ljudi koji nisu na prodaju, kao sto ni Srbija nije na prodaju. Dok Đilas obigrava pragove Brisela i Strazbura i trazi sankcije za svoju zemlju, dok propagira nasilje na ulicama Srbije da bi ga stranci doveli na vlast posto narod nece, vecinska Srbija je rekla da je dosta nasilja i blokada. Đilasa valjda informise Marinika, a poznato je da je ona prava riznica bisera. Mozda da nađe neki pouzdaniji izvor informisanja.

Hoce Đilas i prelaznu vladu, i izbore, i nasilje, po principu daj sve, mozda nesto upali i dovede ga na vlast. Da nastavi gde je stao, malo je onih 619 miliona evra sto je prihodovao dok je bio na vlasti. Dragane, shvati, narod te nece i nema tih para za koje bi opet glasao neko za tebe.

Aleksandar Vucic je neko ko je pokazao kako se voli Srbija i to nema cenu. Zato i jeste predsednik Srbije. - navodi se u njenoj Instagram objavi.

Đilasu je dogovorila i Jelena Žarić Kovačević.

- Dragan Ðilas je po ko zna koji put promašio temu, pa umesto da se bavi politikom, bavi se targetiranjem članova Srpske napredne stranke i kriminalizacijom Aleksandra Vučića.

Kaže - plaćaju se ljudi koji dolaze na skupove protiv blokada - to bi Ðilas tako radio, jer ne bi imao dvoje ljudi, svojih prijatelja, da povede u šetnju za iste vrednosti. Osmehe, dobru energiju, odbranu Srbije i pravih vrednosti, veru u bolje sutra, borbu za razvoj i rezultate - to ne možete platiti parama. To je snaga naroda koji Srbiji želi dobro i koji će dati legitimitet Aleksandru Vučiću, Milošu Vučeviću i Srpskoj naprednoj stranci da je vodi napred, kao i do sada. Za to vreme, blokaderi, među kojima i Dragan Ðilas, urlaju, onemogućavaju kretanje i funkcionisanje poštenom svetu, prete, lome, pale, napadaju policiju, ruše institucije. Vrlo dobro građani vide kome su u prioritetu i njihova reč će biti poslednja.

Sumnjam da će Ðilas pokupiti simpatije ljudi koji pamte njegovu vladavinu u Beogradu, hapšenja njegovih saradnika, afere i uzalud bačen i potrošen novac. Dok je on ostao dužan porodiljama, mi itekako mislimo na mlade mame i nizom mera im obezbeđujemo stanove, bolji životni standard, veće plate, davanja za decu. Samo ta jedna stvar dovoljna je da svako Ðilasu kaže - ne. - rekla je ona.

-Svima je jasno da je Dragan Đilas najobičniji lažov, koji uz pomoć svojih antisrpskih medija i blokadera nasilnika koje zdušno finansira, pokušava po Gebelsovim metodama da ubedi nekoga da poveruje u njegove laži. Sad je potpuno očajan jer su mu propali svi dosadašnji pokušaji izazivanja obojene revolucije, odnosno, bacio je pare na pokušaje rušenja države, pa po 100. put ponavlja iste gluposti, i na kraju uvek ispada smešan. Kao i njegova pulenka Marinika sa svojim “senzacionalnim” otkrićima poput koka nosilja dilerki droge iz Morovića, ili paketa droge sa likom predsednika, ali ne Srbije.. I dokle treba da trpimo lupetanja dokazanih lažova i lopova, jer kako zaboraviti da su Đilasove privatne firme dok je bio na raznim državnim funkcijama “zaradile” najmanje 619 miliona evra? I dokle da trpimo kako takvi ljudi na jedan krajnje banalan način pokušavaju da minimalizuju uspehe Srbije i ogromnu podršku koju građani daju našem predsedniku Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci na čelu sa Milošem Vučevićem?



Sinoć je Srbija pokazala kakvu budućnost želi! Samo sinoć, na mirnim i dostojanstvenim šetnjama širom Srbije, preko 145.000 ljudi jasno je poručilo da žele normalan život, napredak i razvoj naše otadžbine, a ne nasilje i blokade! To je ono što boli Dragana Đilasa! Naš narod odlično zna ko su lažovi koji žele da im kradu plate i penzije, da ponovo unište zemlju i vrate je u prošlost siromaštva i opšteg beznađa. Zna narod ko laže o Srbiji i traži da nam se uvedu sankcije, ruku pod ruku sa hrvatskim ultranacionalistima i Kurtijevim lobistima. Znaju ko traži izolaciju za sopstvenu zemlju samo da bi kaznio narod koji ga ne podržava. Neće narod Đilasa i njegove blokadere koji već 10 meseci pokušavaju da unište Srbiju! Ne mogu da pobede oni koji su najgori u ovoj zemlji! Pobediće normalna Srbija - rekla je Adrijana Mesarović na Instagramu.